Хлопець пірнув у воду у пошуках загубленої каблучки, але виявив дещо моторошне: що то було (відео)

Група друзів виявила більше, ніж розраховувала, стрибаючи зі скелі у водойму.

Компанія розважалася, по черзі пірнаючи, аж раптом дівчина зрозуміла, що загубила свою каблучку.

Користувач TikTok на ім'я Колті та його друг Остін вирішили спробувати допомогти спустошеній дівчині, пірнувши на пошуки затонулого скарбу.

Вони зняли відео, як кидають свій телефон зі скелі, перш ніж самим стрибнути, щоб почати полювання. Після 30 хвилин пошуків вони не знайшли прикрасу. Але натомість вони виявили загадкову скриньку. Спочатку це здавалася ні чим іншим, як брудною коробкою, але те, було всередині, здивувало усіх.

"Ми знайшли круглу металеву скриньку, що застрягла в кам'янистому бруді. Під час третього занурення ми відчепили її та підняли на поверхню. Металева стрічка заіржавіла, тому ми принесли її додому, щоб відкрити за допомогою деяких інструментів".

Щойно їм вдалося відкрити коробку, вони виявили старі монети та вогнепальну зброю. Компанія планує повернутися на місце, щоб все ж таки знайти каблучку та пошукати ще ймовірні сховані скарби.

@coltyyandcombo Honestly I feel Like someone last this this wothin the last few years… ♬ original sound - Coltyy & Cambo

Після завантаження ролик зібрав понад 6,3 мільйона переглядів, 160 тисяч вподобань та тисячі інших репостів, коментарів та збережень.

Заінтриговані глядачі поділилися своїми думками про дивне відкриття. Зокрема, вони радили друзям звернутися до поліції.

Пістолет, кинутий у замкнену скриньку в озері? Мені здається, це трохи підозріло

Ймовірно, це зброя, використана для скоєння злочину. Ви маєте звернутися до поліції

Брате, ці монети можуть бути рідкісними і коштувати тисячі. Очистіть їх і йдіть просто до ломбарду

Ймовірно, це зброя, використана під час скоєння злочину. Ви маєте здати її до поліції

Нагадаємо, чоловік знайшов 460-річну каблучку із загадковим посланням. Вона була захована багато століть тому.

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