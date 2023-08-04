Хлопець після наркозу не впізнав свою дівчину та насмішив Мережу реакцією – відео

Побічні ефекти анестезії змусили багатьох людей говорити різні дивакуваті речі після візиту до стоматолога, але один хлопець зовсім забув, хто його дівчина.

Жінка зняла веселий момент, коли її коханий забув, що вони зустрічаються, після того, як йому видалили зуб мудрості.

У ролику, який зібрав понад 18,3 мільйона переглядів та 4,3 мільйона вподобань у TikTok, видно, як дівчина намагається схопити свого хлопця за руку, коли він кричить: "У мене є дівчина!".

На що вона саркастично відповіла: "Перепрошую". На задньому плані було чути, як жінка заливається сміхом і запитує, чи вдалося їй це записати. Хлопець тоді сказав: "Вона божевільна". Коли жінка спитала, чому ж саме, він додав: "Бо вона намагалася торкнутися мене, а в мене є дівчина".

Його дівчина, яка насправді сиділа поруч із ним, знову схопила його за руку. "Хто ти?" – закричав він. Тоді жінка, яка була за кадром, сказала: "Вона твоя дівчина".

Пацієнт був здивований, коли сказав: "Що?! Ти моя дівчина?!". Коли вона підтвердила це, він торкнувся її носа пальцем і запитав: "Хто я? Твій хлопець?". Вона знову сказала "так", на що він відповів: "Ні за що!".

Істеричний кліп був опублікований у Мережі з підписом: "Мій хлопець дізнався сьогодні, що ми зустрічаємось".

Глядачі TikTok реготали від побаченого. Також вони похвалити хлопця за те, що він залишився вірним своїй дівчині, хоча і не міг її згадати.

Він не пам'ятав, хто його дівчина, але знав, що вона є, і хотів залишатися вірним

Він так запишався тим, що зустрічається з тобою

Він трохи розгублений, але в нього є сила духу

Мабуть, він закохався знову

Нагадаємо, мережу насмішило відео, як чоловік знепритомнів під час пологів дружини. За словами жінки, коханий "старався щосили".

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