Хлопець після вечірки прокинувся з оленем у своєму ліжку – кумедне відео

Мешканець Техасу, США, став зіркою Мережі після того, як з незрозумілих причин прокинувся з оленем у своєму ліжку після п'яних витівок напередодні ввечері.

Опублікувавши відео в TikTok зі свого ліжка, Ренд Стеррок звернувся до своїх підписників: "Просто запитання: хто-небудь коли-небудь прокидався з випадковим оленем у своєму ліжку?".

Наводячи камеру прямо над його обличчям, він побачив милу тваринку, схожу на Бембі, яка пильно стежила за ним.

За шість днів кліп Ренда переглянули 40 мільйонів разів, а сотні користувачів TikTok висміяли цю ситуацію: "Подивіться, як вона мовчала... Дуже скромна, дуже уважна олениця", "Вона чекала, поки ви прокинетесь, вона не турбувала, дуже скромна, дуже шаноблива", "Чому зі мною такого ніколи не трапляється? Я хочу прокинутися від того, що випадкове оленя дивиться на мене, коли я сплю", "Йому просто потрібне місце для ночівлі і вказівки, куди йти вранці", "Скажи мені, що ти принаймні назвав його і залишив собі".

Нагадаємо, експертка провела дослідження, щоб з'ясувати, що може снитися собакам. Певні звуки можуть означати, що вони думають про вас.

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