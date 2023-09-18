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Хлопець повністю обмастив дизайнерську кухню батьків товстим шаром шоколадної пасти – відео

Хлопець повністю обмастив дизайнерську кухню батьків товстим шаром шоколадної пасти – відео

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
866
Час на прочитання
1 хв
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Хлопець повністю обмастив дизайнерську кухню батьків товстим шаром шоколадної пасти – відео

Хлопець обмастив кухню батьків шоколадом / Фото: скриншот з відео

Він влаштував пранк.

Користувачі втратили дар мови після того, як відомий австралійський пранкер Кай Андерсон обмастив усі поверхні кухні своїх батьків шоколадною пастою.

Кай, який також відомий у TikTok як @kaihspeakup, перетворив розкішну біло-чорну кухонну зону з новенькими меблями на шоколадну катастрофу.

До слова, десертом він покрив навіть чайник.

@kaihspeakup

See im not CrAzY, just crazy.

♬ Paint The Town Red - Doja Cat

Відео зібрало понад 4 млн переглядів. У коментарях юзери переймалися, чи не стався у тата й мами хлопця серцевий напад після побаченого. Також вони прикинули, скільки коштів він витратив на шоколад.

  • Ніхто не говорить про ціну Nutella
  • Я плачу, бо я не маю грошей на Nutella
  • Перевірте пульс у батьків
  • Не терпиться побачити їхню реакцію

Втім, пильні глядачі помітили, що хлопець попередньо наклав на поверхні харчову плівку, щоб зрештою зробити прибирання трохи менш складним.

Реакцію батьків він поки що не показав.

Нагадаємо, садівник виростив гігантську цибулину. Стало відомо, яка її вага.

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Дата публікації
Перегляди
866
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