Хлопець припинив розмовляти з коханою і лише нявкає: "Майже не їсть і не п'є"

Жінка не може знайти собі місця через одержимість свого хлопця вправою для підборіддя, що отримала назву "нявкання".

Пишучи на форумі Reddit, присвяченому порадам щодо стосунків, 23-річна дівчина написала: "Мій 22-річний хлопець повністю припинив зі мною розмовляти/взаємодіяти через нявкання. Я розумію, що це звучить божевільно, але я божеволію".

Вона стверджує, що її друга половинка почала нявкати жартома, але ця звичка переросла в щось більше.

Вона додала: "Він дійшов до того, що пише мені SMS, коли ми разом, щоб не розмовляти зі мною і продовжувати нявкати. Він майже не їсть, не п'є і не робить нічого, що могло б призвести до того, що він більше не зможе цього робити. Останньою краплею стали вихідні, коли я прибирала в будинку і знайшла заховані брошури, що вчать людей нявкати. Мало того, що він сам постійно це робить, так він ще й витрачає весь свій вільний час на те, щоб роздавати ці буклети незнайомцям".

Як пише Metro, це техніка, названа на честь британського ортодонта Джона М'ю, який стверджував, що неправильний прикус і проблеми із зубами можна виправити за допомогою м'язових вправ і фізіотерапії, що отримала назву "ортезування". Його син Майкл М'ю перетворив теорію на вірусний тренд під назвою "нявкання", який підхопили мільйони підлітків.

Доктор Майкл М'ю нещодавно був відсторонений від практики після того, як поділився "недоречною та оманливою" інформацією про суперечливу стоматологічну практику на YouTube та Tiktok, де його відео переглянули понад мільярд разів.

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Пояснюючи власну ситуацію, засмучена дівчина продовжила свій допис, сказавши, що за декілька тижнів, відколи її хлопець почав нявкати, це "практично зруйнувало їхні стосунки": "Я буквально не знаю, що робити, і навіть після незліченних розмов, в яких я благала його припинити, я розгублена".

Багато людей у коментарях поділилися своїми думками про цю ситуацію, дехто назвав її "смішною". Інший закликав її кинути його, проголосивши: "Тобі 23 і ти повинна розважатися просто зараз. Викинь його геть". Третя людина відповіла: "Якщо ти не живеш з ним, просто скажи йому, що поговориш, коли він закінчить нявкати. Залишай будь-які повідомлення на прочитання. По суті, живи далі своїм життям".

Деякі користувачі Reddit також були занепокоєні змінами в його поведінці, а один користувач закликав пару звернутися за допомогою до фахівця: "Я б порекомендував йому поговорити з фахівцем із психічного здоров'я. Без додаткової інформації важко сказати, але такий рівень інтенсивності, який заважає його функціонуванню та стосункам у поєднанні з його віком, спричиняє занепокоєння".

Нагадаємо, жінка хоче розлучитися з чоловіком, з яким прожила 25 років, через "просту" звичку. Безневинна, на перший погляд, тактика її чоловіка під час суперечок і розбіжностей довела її до крайньої межі.

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