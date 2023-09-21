Хлопець ризикнув та наосліп купив повернуті товари з Amazon: що там було (фото, відео)

Хлопець ухвалив ризиковане рішення купити піддон Amazon з товарами, які повернули покупці, за 675 доларів, не знаючи точно, що там є всередині.

Про це пише Mirror.

Американський ютубер ConnorTV опублікував відео, де показав, що ж він придбав наосліп.

Він пояснив: "Тут представлені всі товари, які люди зрештою повертають із Amazon, і замість того, щоб забрати їх, вони відправляють їх до компанії з ліквідації".

Коннор пояснив, що він був у Detroit Pallet Liquidation, додавши, що у них є піддони за 2400 доларів, але він хотів почати з малого і зрозуміти, чи варті того вкладення.

Хлопець наосліп придбав повернуті товари з Amazon / Фото: скриншот з відео

Спершу юнак дещо розчарувався, оскільки першими розпакував кошик для білизни та тони дитячих речей, зокрема автокрісло, подушку для вагітних, дитячий пеленальний столик та капсулу для сну.

Далі він відкрив пакування з повітряними фільтрами, шинами для газонокосарки і витворами мистецтва із зображенням морського узбережжя, але знову залишився розчарованим, коли знайшов відра для сміття.

"З точки зору прибутку, це найкраще, що я відкривав", - вигукнув Коннор, відкриваючи коробку з повітряними фільтрами, які коштують 185 доларів за штуку, а їх він мав чотири.

Хлопець наосліп придбав повернуті товари з Amazon / Фото: скриншот з відео

Потім він заглянув до інших коробок і виявив величезний надувний матрац для басейну, зламаний набір чайників, набір для метання сокири, який він назвав своїм "улюбленим предметом", столові прилади для вечірок, подушку для стільця, дерев'яний органайзер, чохли на автомобільні сидіння та келихи для вина без ніжки.

Коннор прокоментував: "Більшість цих речей, навіть якщо вони не для вас, просто чудово підходять для того, щоб перепродавати їх. У нас вже шістсот із чимось доларів, а ми навіть не близькі до завершення! Це схоже на найбільший загадковий улов, який ми коли-небудь робили".

Хлопець наосліп придбав повернуті товари з Amazon / Фото: скриншот з відео

Коли він відкрив котушки для автомобіля, він був шокований, сказавши: "Це величезна, величезна знахідка". Він сказав, що не дуже багато знає про машини, але зазначив, що ціна на них має бути "високою", і коли він пошукав інформацію, він був дуже радий дізнатися, що вони продаються за ціною 1200 доларів.

Потім він відкрив ще декілька предметів, багато з яких були абсолютно новими, зокрема сейф, штатив, мітла, каструля, книжкова шафа, органайзер для душу, тарілки, підвісний горщик для квітів, чохол для намету, ящик для зберігання речей, стійка, підставка для шин, місце для зберігання басейну, фон для фотосесій, навіс, письмова шафа та намет.

Хлопець наосліп придбав повернуті товари з Amazon / Фото: скриншот з відео

Коли він відкрив "квадратну коробку Minecraft", він пожартував: "Покажіть мені PS5, я знаю, що вона тут!", але був розчарований, коли це був "набір із трьох сміттєвих баків".

Коли він розпакував усе, він сказав, що цей досвід був "шаленим", і поділився, що, якщо він набере 10 000 вподобань на відео, він придбає піддон, який коштує 2400 доларів. Загалом, ризикнувши, Коннор підрахував, що зможе отримати від цих речей величезний прибуток у розмірі 4025 доларів. Втім, він має намір залишити деякі речі собі.

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