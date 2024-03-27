Хлопець-сантехнік вкрав унітаз своєї дівчини після розриву стосунків – фото

Жінка розповіла, як її незадоволений хлопець вкрав її унітаз після їхнього розриву, змусивши її бігати до ресторану щоразу, коли їй потрібно було до вбиральні.

Вона вирішила порвати зі своїм хлопцем, тому що він "не платить за послуги" і "відмовляється давати чайові офіціантам" – обидві риси, які вона не хоче бачити в довгостроковому партнері.

Невдовзі після їхнього розриву вона пішла прилягти у своїй спальні, поки він пакував речі, щоб покинути їхній спільний дім. Але вона заснула, поки він збирав свої речі, а коли прокинулася, то виявила, що її унітаз зник.

У дописі на Reddit вона написала: "Вчора я розірвала стосунки зі своїм хлопцем. Я заснула, поки він збирав речі, і він вкрав мій унітаз. Він ліцензований сантехнік, тому знав, що робить. Не буду брехати, що я теж сміялася з цього. З кожним розривом стає все цікавіше і цікавіше".

Хлопець поцупив унітаз своєї колишньої / Фото: reddit

Розповідаючи далі про причини розриву, вона додала: "Ніщо в ньому не має сенсу. Він найжадібніший покидьок, якого я коли-небудь зустрічала. Він відмовляється давати чайові офіціантам у ресторанах, бо так роблять у Японії (за його словами), і не оплачував рахунки за електроенергію за весь час, поки ми жили разом".

Не маючи іншого туалету в оселі, вона була змушена бігати до ресторану. Але, на щастя для неї, їй вдалося зв'язатися з іншим сантехніком, і тепер у неї є абсолютно новий туалет.

Новий туалет дівчини / Фото: reddit

Нагадаємо, жінка викрила бойфренда у зраді завдяки одному застосунку. Вона особисто зустрілася з коханкою свого обранця.

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