Хлопець схопив акулу голими руками та "вигуляв її, як собаку" – фото, відео

Відважного рибалку прозвали справжнім Акваменом після того, як він обійняв акулу і позував для фотографій, а потім випустив назад у море.

Мешканець Флориди поділився публікацією в Instagram, демонструючи, як він близько та особисто знайомиться зі звіром.

На перших двох світлинах чоловік гордо тримає у руках величезну акулу. На відео видно, як він стоїть по коліно у воді та тримає її за хвіст. Він допоміг їй повернутися в природу, "вигулюючи, як собаку". Переконавшись, що вона може плавати самостійно, він відпустив її і повернувся на берег.

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Люди не могли повірити в те, що бачили. У коментарях вони залишили такі повідомлення:

Вигулювати акулу, як собаку, але це зовсім інше

Твоє нове ім'я – Аквамен

Я думав, що це якась лажа зі штучним інтелектом... Але це справжня акула... Я боюсь тебе

Нагадаємо, раніше акула настільки розлютилася, побачивши людей, що забила себе до смерті. Вона застрягла і відчайдушно намагалася вирватися на волю.

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