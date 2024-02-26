Хлопець схопив акулу голими руками та "вигуляв її, як собаку" – фото, відео

Юзери були збентежені після побаченого.
Відважного рибалку прозвали справжнім Акваменом після того, як він обійняв акулу і позував для фотографій, а потім випустив назад у море.
Мешканець Флориди поділився публікацією в Instagram, демонструючи, як він близько та особисто знайомиться зі звіром.
На перших двох світлинах чоловік гордо тримає у руках величезну акулу. На відео видно, як він стоїть по коліно у воді та тримає її за хвіст. Він допоміг їй повернутися в природу, "вигулюючи, як собаку". Переконавшись, що вона може плавати самостійно, він відпустив її і повернувся на берег.
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Люди не могли повірити в те, що бачили. У коментарях вони залишили такі повідомлення:
- Вигулювати акулу, як собаку, але це зовсім інше
- Твоє нове ім'я – Аквамен
- Я думав, що це якась лажа зі штучним інтелектом... Але це справжня акула... Я боюсь тебе
Нагадаємо, раніше акула настільки розлютилася, побачивши людей, що забила себе до смерті. Вона застрягла і відчайдушно намагалася вирватися на волю.
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