Хлопець з найдовшим волоссям у світі: який він має вигляд (фото, відео)

Індійський підліток із неймовірно довгим волоссям встановив світовий рекорд.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Сідакдіп Сінгх Чахал жодного разу в житті не стригся. 15-річний підліток з Уттар-Прадеша відростив волосся до 146 см, встановивши рекорд з довжини пасом у підлітка чоловічої статі.

Сідакдіп Сінгх Чахал / Фото: guinnessworldrecords.com

Сідак миє волосся двічі на тиждень, щоразу виділяючи на миття, сушіння та розчісування не менше години.

"Це зайняло б цілий день, якби не допомога моєї матері", - сказав він.

Мити волосся йому допомагає мама / Фото: guinnessworldrecords.com

Сідак відрощує волосся, бо він сикх. Один із основних принципів релігії – ніколи не стригтися, "оскільки це дар Божий".

Зазвичай він зав'язує волосся в пучок і покриває його дастаром (тюрбаном), як це заведено у сикхів.

Сім'я Сідака і багато його друзів — сикхи, проте ні в кого з них немає такого довгого волосся, як у нього.

"Багато моїх родичів були шоковані, побачивши їх", — розповів він.

Коли Сідак сказав їм, що його зачіска встановила світовий рекорд, деякі з них не повірили: "Вони думали, що я їх обманюю, і знадобилося трохи доказів, щоб переконати їх", - сказав він.

У дитячі роки друзі іноді дражнили Сідака, коли він сушив волосся на вулиці. "Мені не сподобалося, що з мого волосся сміялися", — пригадав він.

Сідакдіп в дитинстві / Фото: guinnessworldrecords.com

Тоді Сідак сказав собі, що відріже його, коли стане старшим, але тепер він вважає це частиною своєї особистості.

Тепер юнак "у захопленні" від свого нового статусу: "Я був на сьомому небі від щастя, коли дізнався".

Сідакдіп Сінгх Чахал / Фото: guinnessworldrecords.com

Найдовше волосся у підлітка - 200 см – було у дівчинки з Індії Ніланші Пателем. Але вона постриглася 2021 року і пожертвувала пасма музею.

Наразі не існує рекорду з довжини волосся у живого чоловіка - Сідак готовий завоювати цей титул, щойно йому виповниться 18 років, якщо до цього часу ні у кого більше не буде підтверджено наявність довгого волосся.

Найдовше волосся у чоловіка колись було в Свамі Пандарасаннаді, голови монастиря Тірудадутурай у Мадрасі, Індія. Його волосся, як повідомлялося 1949 року, мало довжину 7,9 м, проте достовірність цього твердження не може бути перевірена.

Нагадаємо, тим часом юзери вже знайшли потенційного рекордсмена з довгим волоссям. Чоловік із Ямайки шокував довжиною дредів, які відрощував 40 років.

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