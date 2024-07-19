Хлопець зробив мило з власного жиру, як у "Бійцівському клубі"– фото, відео

За його словами, це переробка на новому рівні.

Чоловік із Коннектикуту, США, порівнює себе з героєм Бреда Пітта у "Бійцівському клубі" після того, як перетворив власний жир на мило.

Про це пише New York Post.

Він також опублікував моторошне відео в Мережі, в якому детально описує весь жахливий процес – від тіла до мила.

"Дехто вважає це відео смішним, а дехто – відверто огидним", - розповів 23-річний Роберт Толппі інформаційному агентству Caters про свою схему переробки, схожу на “Soylent Green”.

Інфлюєнсер, який часто ділиться химерними роликами зі своїми 1,5 мільйонами підписників на TikTok, пояснив у кліпі, що ідея прийшла до нього після того, як йому видалили 400 кубів жиру під час процедури ліпосакції.

"Вони збиралися викинути його як медичні відходи", - пригадав Толппі, переганяючи саморобний самогон на камеру. "Але я запитав, чи можу я залишити його собі, тому що завжди хотів варити мило і не хотів витрачати такий чудовий жир".

Хлопець зробив мило з власного жиру / Фото: скриншот з відео

Іншими словами, він буквально хотів зробити щось для себе.

Скруббер із підшкірного жиру збивав більш жахливу версію смальцевого мила, яке створюється шляхом поєднання овечого або коров'ячого жиру з гідроксидом натрію – більш відомим як луг.

Отриманий в результаті миючий засіб, відомий як талолат натрію, допомагає очистити шкіру і волосся, "допомагаючи воді змішуватися з брудом і жиром, щоб ви могли легше їх очистити", повідомляє Healthline.

У моторошному кулінарному посібнику миловар-самоучка виливає 400 кубічних сантиметрів "себе" в каструлю з лугом і додає до нього ефірні олії ванілі та пелюстки троянд для аромату.

Хлопець зробив мило з власного жиру / Фото: скриншот з відео

Потім Толппі переливає мило для тіла у прямокутну форму, а потім розрізає його на придатні для використання бруски.

Далі він тестує свій продукт на власних руках, щоб побачити, чи він "лягає", що, схоже, і відбувається, згідно з кліпом.

"Мої руки такі чисті і пахнуть дивовижно", - вигукує Толппі, який тепер теоретично може мити свій живіт "власним животом".

Глядачі були одночасно захоплені і обурені мильною оперою, про що написали у коментарях: "Це так огидно", "Жарти жартами, але я хочу мати всі інструменти для виготовлення мила".

Хлопець зробив мило з власного жиру / Фото: скриншот з відео

Інші порівнювали експеримент Толппі з культовим сюжетом трилера Девіда Фінчера "Бійцівський клуб" 1999 року, де герої Бреда Пітта та Едварда Нортона збирають жир зі смітника клініки ліпосакції і використовують його для виготовлення вибухівки: "Правило номер 1 бійцівського клубу – не говорити про бійцівський клуб".

Однак тіктокер стверджує, що він не "надихався саме цим фільмом".

"Я знайшов ідею мила з людського жиру переконливою, піднімаючи висновки руху за нуль відходів і прагнення нашого суспільства до переробки на новий рівень", - заявив Толппі.

Нагадаємо, жінка з волоссям довжиною 236 см розсекретила, що використовує для здоров'я локонів. Ексрекордсменка припинила стригтися у 14 років.

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