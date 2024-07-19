Хлопець зробив мило з власного жиру, як у "Бійцівському клубі"– фото, відео

За його словами, це переробка на новому рівні.
Чоловік із Коннектикуту, США, порівнює себе з героєм Бреда Пітта у "Бійцівському клубі" після того, як перетворив власний жир на мило.
Про це пише New York Post.
Він також опублікував моторошне відео в Мережі, в якому детально описує весь жахливий процес – від тіла до мила.
"Дехто вважає це відео смішним, а дехто – відверто огидним", - розповів 23-річний Роберт Толппі інформаційному агентству Caters про свою схему переробки, схожу на “Soylent Green”.
Інфлюєнсер, який часто ділиться химерними роликами зі своїми 1,5 мільйонами підписників на TikTok, пояснив у кліпі, що ідея прийшла до нього після того, як йому видалили 400 кубів жиру під час процедури ліпосакції.
"Вони збиралися викинути його як медичні відходи", - пригадав Толппі, переганяючи саморобний самогон на камеру. "Але я запитав, чи можу я залишити його собі, тому що завжди хотів варити мило і не хотів витрачати такий чудовий жир".
Іншими словами, він буквально хотів зробити щось для себе.
Скруббер із підшкірного жиру збивав більш жахливу версію смальцевого мила, яке створюється шляхом поєднання овечого або коров'ячого жиру з гідроксидом натрію – більш відомим як луг.
Отриманий в результаті миючий засіб, відомий як талолат натрію, допомагає очистити шкіру і волосся, "допомагаючи воді змішуватися з брудом і жиром, щоб ви могли легше їх очистити", повідомляє Healthline.
У моторошному кулінарному посібнику миловар-самоучка виливає 400 кубічних сантиметрів "себе" в каструлю з лугом і додає до нього ефірні олії ванілі та пелюстки троянд для аромату.
Потім Толппі переливає мило для тіла у прямокутну форму, а потім розрізає його на придатні для використання бруски.
Далі він тестує свій продукт на власних руках, щоб побачити, чи він "лягає", що, схоже, і відбувається, згідно з кліпом.
"Мої руки такі чисті і пахнуть дивовижно", - вигукує Толппі, який тепер теоретично може мити свій живіт "власним животом".
Глядачі були одночасно захоплені і обурені мильною оперою, про що написали у коментарях: "Це так огидно", "Жарти жартами, але я хочу мати всі інструменти для виготовлення мила".
Інші порівнювали експеримент Толппі з культовим сюжетом трилера Девіда Фінчера "Бійцівський клуб" 1999 року, де герої Бреда Пітта та Едварда Нортона збирають жир зі смітника клініки ліпосакції і використовують його для виготовлення вибухівки: "Правило номер 1 бійцівського клубу – не говорити про бійцівський клуб".
Однак тіктокер стверджує, що він не "надихався саме цим фільмом".
"Я знайшов ідею мила з людського жиру переконливою, піднімаючи висновки руху за нуль відходів і прагнення нашого суспільства до переробки на новий рівень", - заявив Толппі.
Нагадаємо, жінка з волоссям довжиною 236 см розсекретила, що використовує для здоров'я локонів. Ексрекордсменка припинила стригтися у 14 років.
Читайте також:
- Чоловік вистрелив у себе уві сні після того, як йому наснилося пограбування – фото
- Сьома людина на планеті "вилікувалася" від ВІЛ: що відомо про дивовижний випадок
- Голос Гітлера: як насправді говорив нацистський лідер, таємно записав фінський режисер – відео