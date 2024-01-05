Хмарочос Бурдж-Халіфа може втратити статус найвищої будівлі: фото та подробиці про конкурента

Будівництво нового хмарочоса ще не завершили.
Минуло 14 років відтоді, як найвища будівля у світі, Бурдж-Халіфа, вперше відчинила свої двері для публіки.
Хмарочос у Дубаї, ОАЕ, має приголомшливу висоту 828 м і є володарем декількох титулів у Книзі рекордів Гіннеса, йдеться на сайті.
Його будівництво розпочалося 6 грудня 2004 року, а офіційне відкриття відбулося 4 грудня 2010 року.
Завдяки своєму статусу найвищої будівлі у світі вона навіть була включена до Зали слави, але невдовзі може втратити цей титул. Очікується, що будівля, що зводиться нині в Саудівській Аравії, після завершення будівництва буде навіть вищою за Бурдж-Халіфа.
Повідомляється, що Башта Джидда, також звана Баштою Королівства, матиме висоту понад 1000 м.
Будівля Jeddah Economic Company буде сумішшю розкішного житла, офісних приміщень, квартир, що обслуговуються, і розкішних кондомініумів.
Кажуть, що тут також буде "найвища обсерваторія у світі", хоча єдиний подібний рекорд — Атакамська обсерваторія Токійського університету, розташована на висоті 5640 м.
У Бурдж-Халіфі розташовані готель, розкішні резиденції, офісні приміщення, оглядові майданчики, ресторани та медичні заклади.
Отже, враховуючи, що є деякі подібності, представників Книги рекордів Гіннеса цікавить, чи поб'є Башта Джидда інші рекорди Бурдж-Халіфа.
Список рекордів Бурдж-Халіфи:
- Найвища будівля – 828 м
- Найбільша кількість поверхів у будівлі – 163
- Найвищий відкритий оглядовий майданчик – 555,7 м
- Найвищий феєрверк на будівлі: дія відбулася напередодні Нового 2015 року, коли феєрверки спалахнули з усіх боків верхньої частини будівлі
- Найвища конструкція, що окремо стоїть, – 828 м
- Найбільший фасад зі світлодіодним підсвічуванням - 44 956,77 м²
- Найвищі житлові апартаменти – 385 м
- Найвища рукотворна споруда на суші – 828 м
- Найвища рукотворна споруда на суші за всю історію – 828 м
Повідомляється, що будівництво Jeddah Tower коштуватиме приблизно 1,23 мільярда доларів.
Розташована на північній стороні Джидди, вона стане центральним елементом проєкту Jeddah Economic City, раніше відомого як Kingdom City, ділянки комерційної та житлової нерухомості площею 5 202 570 м², вартість якого оцінюється в 20 мільярдів доларів.
Будівництво вежі відновилося лише 2023 року після п'яти років простою, і точних термінів завершення не було оголошено. Але якщо всі заявлені розміри та можливості зрештою виправдаються, цілком імовірно, що Бурдж-Халіфа може втратити деякі зі своїх рекордних титулів.
Нагадаємо, 13-річний школяр першим у світі пройшов "Тетріс". Раніше це вдалося лише штучному інтелекту.
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