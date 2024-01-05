Хмарочос Бурдж-Халіфа може втратити статус найвищої будівлі: фото та подробиці про конкурента

Минуло 14 років відтоді, як найвища будівля у світі, Бурдж-Халіфа, вперше відчинила свої двері для публіки.

Хмарочос у Дубаї, ОАЕ, має приголомшливу висоту 828 м і є володарем декількох титулів у Книзі рекордів Гіннеса, йдеться на сайті.

Його будівництво розпочалося 6 грудня 2004 року, а офіційне відкриття відбулося 4 грудня 2010 року.

Завдяки своєму статусу найвищої будівлі у світі вона навіть була включена до Зали слави, але невдовзі може втратити цей титул. Очікується, що будівля, що зводиться нині в Саудівській Аравії, після завершення будівництва буде навіть вищою за Бурдж-Халіфа.

Хмарочос "Бурдж-Халіфа"

Повідомляється, що Башта Джидда, також звана Баштою Королівства, матиме висоту понад 1000 м.

Будівля Jeddah Economic Company буде сумішшю розкішного житла, офісних приміщень, квартир, що обслуговуються, і розкішних кондомініумів.

Кажуть, що тут також буде "найвища обсерваторія у світі", хоча єдиний подібний рекорд — Атакамська обсерваторія Токійського університету, розташована на висоті 5640 м.

У Бурдж-Халіфі розташовані готель, розкішні резиденції, офісні приміщення, оглядові майданчики, ресторани та медичні заклади.

Отже, враховуючи, що є деякі подібності, представників Книги рекордів Гіннеса цікавить, чи поб'є Башта Джидда інші рекорди Бурдж-Халіфа.

Список рекордів Бурдж-Халіфи:

Найвища будівля – 828 м

Найбільша кількість поверхів у будівлі – 163

Найвищий відкритий оглядовий майданчик – 555,7 м

Найвищий феєрверк на будівлі: дія відбулася напередодні Нового 2015 року, коли феєрверки спалахнули з усіх боків верхньої частини будівлі

Найвища конструкція, що окремо стоїть, – 828 м

Найбільший фасад зі світлодіодним підсвічуванням - 44 956,77 м²

Найвищі житлові апартаменти – 385 м

Найвища рукотворна споруда на суші – 828 м

Найвища рукотворна споруда на суші за всю історію – 828 м

Повідомляється, що будівництво Jeddah Tower коштуватиме приблизно 1,23 мільярда доларів.

Башта Джидда / Фото: guinnessworldrecords.com

Розташована на північній стороні Джидди, вона стане центральним елементом проєкту Jeddah Economic City, раніше відомого як Kingdom City, ділянки комерційної та житлової нерухомості площею 5 202 570 м², вартість якого оцінюється в 20 мільярдів доларів.

Будівництво вежі відновилося лише 2023 року після п'яти років простою, і точних термінів завершення не було оголошено. Але якщо всі заявлені розміри та можливості зрештою виправдаються, цілком імовірно, що Бурдж-Халіфа може втратити деякі зі своїх рекордних титулів.

Нагадаємо, 13-річний школяр першим у світі пройшов "Тетріс". Раніше це вдалося лише штучному інтелекту.

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