Гніздо, за яким стежить вся Україна: у лелек Грицика й Одарки з’явилося нове яйце (відео)

У знаменитих на всю Україну лелек Грицика та Одарки — нове поповнення. У неділю, 19 квітня, о 21:53 у гнізді з’явилося вже четверте яйце.

За подіями в гнізді, розташованому у селі Леляки на Полтавщині, традиційно спостерігають тисячі українців у прямому ефірі. І кожне нове яйце стає справжньою подією для глядачів.

Цьогоріч сезон розмноження у пари розпочався активно: перше яйце з’явилося 13 квітня, а далі Одарка відкладала нові яйця приблизно з інтервалом у два дні.

Раніше орнітологи зазначали, що в попередні роки пара зазвичай відкладала до п’яти яєць, тож цього сезону інтрига лише посилюється — чи буде продовження.

Нагадаємо, за життям лелек Грицика та Одарки українці стежать уже кілька років поспіль. Їхнє гніздо стало справжнім онлайн-хітом, а кожен новий сезон приносить нові драми, боротьбу за гніздо і, звісно, поповнення у пташиній родині.

Як Одарка і Грицик відвоювали дім

Нагадаємо, цьогоріч Одарка і Грицик затрималися у теплих краях, чим скористалася молода пара — Квітка і Лель. Новосели тиждень обживали порожнє гніздо, але «господиня» Одарка, повернувшись першою, влаштувала справжній дебош і вигнала конкурентку Квітку.

Через добу прилетів Грицик і застав свою Одарку вже з новим «кавалером» Лелем. Ревнивий лелека негайно влаштував бійку та витурив суперника геть. Тепер Одарка і Грицик літають їсти лише по черзі й ненадовго, бо вочевидь бояться знову втратити дім.