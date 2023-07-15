Хоч маленька, але така важлива деталь: для чого потрібні заклепки на джинсах

Джинси завжди виглядають модно і практично. Їх люблять усі: від робітників до справжніх модниць. Хоч джинси сьогодні можна знайти практично в кожній шафі, мало хто знає, для чого потрібна така маленька деталь на них, як заклепки.

Джинси вже давно стали універсальним одягом для жінок і чоловіків. Вони відмінно підходять як для щоденного носіння, так і для створення більш ошатного образу.

На перший погляд джинси — це звичайні штани. Але цей предмет гардеробу таїть в собі маленькі секрети. Наприклад, чи замислювалися ви коли-небудь, для чого на кишенях є невеликі заклепки?

Виявляється, металеві заклепки — це не лише декоративна, але й функціональна деталь. 1873 року Лівай Страус (Levi Strauss) та Джейкоб Девіс (Jacob Davis) — засновники легендарної джинсової компанії Levi Strauss & Co — почали виготовляти свої знамениті моделі.

Заклепки ставили в тих місцях, де джинси могли розійтися швами, щоб вироби були міцнішими і служили довше. Саме на кишенях джинси починали зношуватися найшвидше. На той час штани з деніму створювалися як робочий одяг, тому було дуже важливо, щоб вони рвалися якомога рідше.

Цікаво, що традиція ставити заклепки на кишені джинсів жива й нині. Як і раніше ці маленькі деталі служать для того, щоб шви міцніше з'єднувалися, продовжуючи термін носіння улюблених джинсів.

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