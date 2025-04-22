Гола прибиральниця розповіла про дивні послуги, які вона пропонує клієнтам за доплату

Жінка прибирає / © Freepik

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Гола прибиральниця із Великої Британії розповіла про свою роботу і про деякі божевільні запити, які отримала.

Про це вона поділилася Daily Mail.

Пенелопа Вайзер є власницею бізнесу Bare Naked Cleaners. Компанія має прибиральниць, які пилососять і прибирають будинки в оголеному вигляді, навіть задовольняючи деякі прохання. Це може бути як лускання повітряних кульок своїми високими підборами, так і спостерігання клієнта за тим, як прибиральниця користується туалетом.

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Однак Вайзер виявила, що є набагато більше запитів, які доволі дивакуваті.

«У нас є один клієнт, який прив’язує себе до ліжка, коли прибиральниця ходить кімнатою, щоб навіть не дивитися на неї — це щось на кшталт фетиша. Він впускає її, вітається, а потім прив’язує себе до бильця ліжка. Тож вона гола, прибирає внизу, а потім вискакує нагору, а потім знову спускається вниз і прибирає, а він платить їй чималі гроші», — поділилася вона.

Але це ще не все: деякі клієнти доходять до того, що задовольняють себе, поки прибиральниця в кімнаті, або люблять, коли їм роблять зауваження, причому сама Пенелопа каже, що вона «відкрита» до більшості запитів. Втім, Вайзер підкреслює, що те, чим вони займаються, не є секс-працею.

Британка розповіла, що багато клієнтів компанії — це молоді, самотні чоловіки або чоловіки старшого віку, які нещодавно розлучилися, в той час як інші купують оголену прибиральницю як сюрприз для свого партнера.

Вона зазначає, що деякі жінки навіть ходять на побачення з клієнтами, коли ті стають постійними, в той час як клієнтам також пропонується послуга під назвою «Великий фінал», яка коштує 40 фунтів стерлінгів (2192 гривні) і передбачає, що клієнт мастурбує в її присутності.

На сайті додається: «Вона також із задоволенням принижуватиме вас і розповідатиме, який ви жалюгідний… або «заохочуватиме» вас… або просто дозволить вам мастурбувати, поки вона дивитиметься на це!».

Компанія була заснована 2020 року як «цікава концепція» мамою, яка на той час працювала вдома, після того, як вона знайшла австралійську компанію, що пропонувала подібні послуги.

За п’ять років, що минули відтоді, компанія досягла значного успіху: клієнти можуть легко забронювати послугу онлайн, внісши депозит у розмірі 45 фунтів стерлінгів перед тим, як вирішити, яка послуга їм до вподоби — в одязі чи повністю оголеною, вартістю від 125 фунтів стерлінгів.

Якщо ви обираєте повністю оголену послугу, це обійдеться вам у 155 фунтів стерлінгів, при цьому ви можете отримати додаткові послуги, наприклад, побачити, як вона курить або користується туалетом.

Пенелопа каже, що запити мають бути схвалені, оскільки прибиральниці приїжджають в ошатному одязі, роздягаються і проводять двогодинний сеанс, в якому є всі необхідні елементи глибокого прибирання.

Однак вони не чистять духовки, внутрішню частину холодильників, мікрохвильові печі та не миють посуд.

Компанія має понад 60 прибиральниць по всій Великій Британії: «Люди часто думають, що чоловікам потрібні лише молоді, стрункі жінки. І, звичайно, деякі чоловіки так і роблять. Але не всі чоловіки. У нас є чимало молодих хлопців у віці двадцяти й тридцяти років, які запитують: «У вас є жінка, якій сорок чи п’ятдесят?».

Існує також сувора політика недоторканості, оскільки вона зазначила, що деякі старші чоловіки з нетерпінням чекають на компанію, а також на те, чи є вони «балакучими» чи ні. Очевидно, це виходить далеко за межі сексуального елементу.

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