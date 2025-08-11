Голіруч проти ведмедя: як чоловік рятував собаку від хижака (фото)

Господар з голими руками кинувся на порятунок собаки від ведмедя / © pixabay.com

У США під час відпочинку на веранді власного будинку мешканець став свідком нападу ведмедя на свого собаку. Голіруч та без зайвих роздумів чоловік кинувся на захист свого улюбленця. Цей вчинок сколихнув Мережу.

Інцидент було зафіксовано на відео, яке стало вірусним у Мережі, зокрема на Reddit.

На кадрах видно, як господар будинку голіруч відігнав бурого ведмедя. Після короткої сутички, йому вдалося виштовхати тварину за межі двору і перекрити вхід за допомогою лавки.

Чоловік відбиває свого собаку від ведмедя ФотоН скрин відео Reddit

Користувачі Мережі були вражені сміливістю чоловіка, який без вагань став на захист свого чотирилапого друга.

Коментарі користувачів: як люди відреагували на сміливий вчинок

У коментарях люди відзначили його відвагу, адже не кожен наважиться вступити у бій із лісовим хижаком, щоб врятувати свого улюбленця. Наразі точне місце та час події залишаються невідомими.

"Дивовижно, як він за частку секунди кинувся на ведмедя, щоб захистити свого друга. Моя повна повага".

"Вражає, як він миттєво кинувся на ведмедя, щоб захистити свого товариша. Я дуже його поважаю".

"Ого, на мене щойно напав ведмідь!" "Ого, на мене щойно напав хлопець!"

"А чоловік просто відчайдушний. Проти ведмедя з голими руками…"

Нагадаємо, раніше випадок із чорним ведмедем, який зайшов у будинок через відчинені двері, теж здивував користувачів Мережі. Інцидент стався у канадському Ванкувері.

Звіру завадив маленький шпіц Скаут. Собака миттєво кинувся в атаку. Камери зафіксували його перемогу.