Просте математичне рівняння збентежило користувачів: якою буде ваша відповідь

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Користувач соцмережі X Бхоланатх Дутта (@BholanathDutta) опублікував завдання із закликом: «Розв’яжіть, якщо ви геній», а потім запропонував рівняння. Втім чимало користувачів «провалилися».

Про це пише Daily Mail.

На перший погляд приклад здається настільки легким, що його можна розв’язати за кілька секунд. Адже він містить лише чотири числа та кілька базових математичних знаків. Однак багато людей, які поспішають із відповіддю, припускаються помилки, тому що забувають про важливе правило, яке вивчають ще у школі.

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Завдання виглядає так:

10+10×0+10=?

Перш ніж читати далі, спробуйте самостійно знайти відповідь.

Думки користувачів розбіглися

Одні переконані, що відповідь — 10, інші наполягають на 30. Деякі коментатори навіть стверджували, що правильний результат — 110. То хто ж має рацію?

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Причина суперечок полягає в тому, чи пам’ятаєте ви одне з найважливіших правил математики.

Багато людей автоматично починають розв’язувати приклад зліва направо. У такому разі вони спочатку додають два числа 10 і отримують 20, потім множать на нуль і додають останню десятку. У результаті виходить 10. Проте згідно з правилами арифметики такий підхід неправильний.

Головоломка побудована на порядку виконання математичних дій, який часто запам’ятовують за абревіатурою PEMDAS: дужки, степені, множення і ділення, додавання та віднімання. За цими правилами множення виконується раніше за додавання. Тому спочатку потрібно обчислити:

10×0=0

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Після цього приклад набуває вигляду:

10+0+10

Отже, правильна відповідь — 20. Саме тому множення має пріоритет над додаванням, а число 10 × 0 необхідно обчислити перед тим, як додавати решту чисел.

Раніше читачам пропонували розгадати головоломку. Так, є яскрава картинка з різнокольоровими драже, серед яких заховали звичайний ґудзик, і знайти його потрібно лише за 7 секунд. Складність полягає в тому, що сторонній предмет майже не відрізняється від цукерок за кольором і формою, тому його важко помітити з першого погляду. Такі візуальні головоломки допомагають тренувати уважність, концентрацію та швидкість обробки інформації мозком.

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