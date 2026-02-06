Головоломка із сірниками: потрібно переставити лише один, щоб рівність стала правильною

Головоломка з сірниками

Навіть якщо ви вважаєте себе надзвичайно уважними, це завдання здатне збити з пантелику. Пропонуємо вам швидку перевірку кмітливості: чи зможете ви знайти той самий єдиний сірник, який потрібно перемістити, щоб виправити помилку в розрахунках? Для цього не знадобляться складні формули — лише ваша спостережливість та здатність мислити нестандартно.

Приклад «18 — 2 = 18» на перший погляд здається безглуздим, і будь-хто помітить у ньому помилку. Проте не поспішайте здаватися. Лише один спритний рух думки та перестановка одного сірника миттєво роблять це рівняння логічним. Жодних хитрощів, тільки ваша винахідливість.

Чому такі завдання корисні

Коли ви знаходите відповідь, стається той самий ефект осяяння, який викликає викид дофаміну та покращує настрій. Крім того, це чудовий варіант для спільного відпочинку з друзями: спостерігати за пошуками рішення іншими — окреме задоволення, яке зближує та розряджає атмосферу. Хтось знаходить вихід за лічені секунди, а хтось довго дивується простоті рішення.

Відповідь для тих, хто вже зламав голову

Для тих, хто хоче якнайшвидше дізнатися відповідь: потрібно взяти один сірник із першої вісімки (перетворивши її на шістку) і покласти його на знак мінуса, щоб він став плюсом. У результаті ми отримаємо правильну рівність: 16 + 2 = 18.