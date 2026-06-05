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Головоломка із сірниками, яка руйнує стереотипне мислення: чи знайдете ви правильне рішення
Знайдіть правильний хід: швидка головоломка для тренування логіки.
Ця головоломка — чудовий спосіб перевірити власну гнучкість мислення та вміння дивитися на речі під іншим кутом. На перший погляд рівняння 9 + 4 = 3 має вигляд абсурдний, проте логічні головоломки із сірниками створені саме для того, щоб вийти за межі стандартної математики.
У чому полягає суть завдання
Перед вами неправильний математичний вираз. Ваша мета — зробити його правильним, перемістивши лише один сірник.
Існує лише кілька суворих правил, яких слід дотримуватися:
Ви можете переставити тільки один сірник.
Не дозволяється додавати нові сірники, видаляти їх чи ламати.
Рішення може бути зовсім поруч, тому варто набратися терпіння і уважно придивитися до цифр.
Такі загадки стали популярними через свою здатність миттєво захоплювати — одні люди знаходять розгадку за лічені секунди, тоді як інші потребують більше часу для пошуку нестандартного підходу.
Рішення головоломки
Щоб зробити рівняння логічним, потрібно виконати наступну дію:
Візьміть верхній горизонтальний сірник, що утворює цифру 9.
Перекладіть його до цифри 3, щоб вона перетворилася на 9.
Після цього перша цифра 9 перетвориться на 5.
У результаті ви отримаєте правильний математичний вираз: 5 + 4 = 9.