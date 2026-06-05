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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
1 хв

Головоломка із сірниками, яка руйнує стереотипне мислення: чи знайдете ви правильне рішення

Знайдіть правильний хід: швидка головоломка для тренування логіки.

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
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Головоломка з сірниками

Головоломка з сірниками

Ця головоломка — чудовий спосіб перевірити власну гнучкість мислення та вміння дивитися на речі під іншим кутом. На перший погляд рівняння 9 + 4 = 3 має вигляд абсурдний, проте логічні головоломки із сірниками створені саме для того, щоб вийти за межі стандартної математики.

У чому полягає суть завдання

Перед вами неправильний математичний вираз. Ваша мета — зробити його правильним, перемістивши лише один сірник.

Існує лише кілька суворих правил, яких слід дотримуватися:

  • Ви можете переставити тільки один сірник.

  • Не дозволяється додавати нові сірники, видаляти їх чи ламати.

  • Рішення може бути зовсім поруч, тому варто набратися терпіння і уважно придивитися до цифр.

Такі загадки стали популярними через свою здатність миттєво захоплювати — одні люди знаходять розгадку за лічені секунди, тоді як інші потребують більше часу для пошуку нестандартного підходу.

Рішення головоломки
Рішення головоломки

Рішення головоломки

Щоб зробити рівняння логічним, потрібно виконати наступну дію:

  • Візьміть верхній горизонтальний сірник, що утворює цифру 9.

  • Перекладіть його до цифри 3, щоб вона перетворилася на 9.

  • Після цього перша цифра 9 перетвориться на 5.

У результаті ви отримаєте правильний математичний вираз: 5 + 4 = 9.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
169
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