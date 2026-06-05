Головоломка із сірниками, яка руйнує стереотипне мислення: чи знайдете ви правильне рішення

Головоломка з сірниками

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Ця головоломка — чудовий спосіб перевірити власну гнучкість мислення та вміння дивитися на речі під іншим кутом. На перший погляд рівняння 9 + 4 = 3 має вигляд абсурдний, проте логічні головоломки із сірниками створені саме для того, щоб вийти за межі стандартної математики.

У чому полягає суть завдання

Перед вами неправильний математичний вираз. Ваша мета — зробити його правильним, перемістивши лише один сірник.

Існує лише кілька суворих правил, яких слід дотримуватися:

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Ви можете переставити тільки один сірник.

Не дозволяється додавати нові сірники, видаляти їх чи ламати.

Рішення може бути зовсім поруч, тому варто набратися терпіння і уважно придивитися до цифр.

Такі загадки стали популярними через свою здатність миттєво захоплювати — одні люди знаходять розгадку за лічені секунди, тоді як інші потребують більше часу для пошуку нестандартного підходу.

Рішення головоломки

Рішення головоломки

Щоб зробити рівняння логічним, потрібно виконати наступну дію:

Візьміть верхній горизонтальний сірник, що утворює цифру 9.

Перекладіть його до цифри 3, щоб вона перетворилася на 9.

Після цього перша цифра 9 перетвориться на 5.

У результаті ви отримаєте правильний математичний вираз: 5 + 4 = 9.

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