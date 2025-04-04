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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

Головоломка з сірниками: переставте один сірник, щоб рівність стала правильною

Переставте один сірник, щоб рівність «2-1=9» стала правильною

Автор публікації
Ганна Носова Ганна Носова
Головоломка з сірниками// фото: fresherslive.com

оловоломка з сірниками// фото: fresherslive.com

Якщо ви шукаєте спосіб потренувати свій розум і перевірити кмітливість, але не маєте багато часу на розгадування кросвордів, то головоломки з сірниками можуть стати чудовою альтернативою. Ці завдання здатні захопити як дітей, так і дорослих, завдяки своїй простоті та водночас здатності кинути виклик логічному мисленню.

Іноді серед таких загадок трапляються справжні «горішки», над якими ламають голову навіть найерудованіші люди. Пропонуємо вам спробувати розв’язати одну з таких головоломок. На зображенні ви бачите математичний вираз: «2−1=9». Очевидно, що ця рівність є неправильною. Саме вам під силу виправити цю помилку, проявивши свою кмітливість.

Завдання полягає в тому, щоб перемістити лише одну сірникову паличку. При цьому варто пам’ятати, що час на роздуми обмежений — у вас є всього 25 секунд, щоб знайти правильну комбінацію.

Трохи нижче ви знайдете розв’язання цієї головоломки, яке допоможе вам перевірити свою здогадку. Однак, не поспішайте заглядати у відповідь, адже саме самостійний пошук рішення приносить найбільше задоволення та користі для розвитку вашого мислення.

Головоломка з сірниками: рішення// фото: fresherslive.com

Головоломка з сірниками: рішення// фото: fresherslive.com

Головоломка з сірниками — правильна відповідь.

Головоломка з сірниками — правильна відповідь.

Дата публікації
Кількість переглядів
112
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