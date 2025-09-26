ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
183
2 хв

Головоломка: знайдіть на картинці за 5 секунд морську зірку

Лише 1% людей можуть знайти морську зірку за 5 секунд: перевірте чи ви серед них

Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Головоломка// джерело: jagranjosh.com

Оптичні ілюзії — це, по суті, трюки для нашого мозку. Вони спеціально створені, щоб обдурити нас і змусити бачити те, чого насправді немає. Недарма слово «ілюзія» походить від латинського «illudere», що означає «висміювати» або «обманювати».

Коли ми бачимо ілюзію, наш мозок намагається дуже швидко обробити інформацію, і для цього він добудовує відсутні деталі. У цьому поспіху він іноді «вигадує» частину побаченого або втрачає справжню інформацію.

Ці візуальні загадки створюють, граючи з кольорами, формами та візерунками, щоб показати нам картинку, яка відрізняється від реальності.

Розгадування оптичних ілюзій — це не просто розвага. Це корисне тренування для мозку, яке покращує мислення, когнітивні здібності та допомагає розвивати навички вирішення проблем. Давайте перевіримо, наскільки уважні ви.

Знайдіть морську зірку за 5 секунд

Головоломка

На зображенні вище зображено підводний пейзаж, де можна побачити риб-клонів та крабів.

Усередині них ховається морська зірка.

Чи зможете ви знайти приховану морську зірку за 5 секунд?

Такі вправи є чудовим засобом для перевірки ваших навичок спостереження. Регулярне розгадування таких головоломок може бути дуже корисним для мозку та очей.

Уважно перевірте зображення. Морська зірка добре злилася з навколишнім середовищем, але якщо ви достатньо спостережливі, то можете її помітити.

Час спливає, можна привітати тих, хто знайшов зірку за 5 секунд.

Ті, хто не зміг знайти морську зірку, можуть ознайомитися з рішенням нижче.

Морська зірка зображена у верхньому правому куті зображення. Вона помаранчевого кольору, тому її важко було помітити з першого погляду.

Рішення головоломки

183
