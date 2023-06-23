Хоробрі мангусти врятували друга, якого спіймав величезний орел – видовищні фото

Туристи спостерігали за ними під час сафарі.
Сім'я мангустів була змушена відбиватися від найбільшого орла Африки.
Анкія П'юзі, гід у заповіднику Mjejane Game Reserve, поділилася історією та відповідними видовищними фотографіями з LatestSightings.com.
"Це був чудовий ранок, світло гарно струменіло, коли я вела своїх гостей на ранковому сафарі. Ми натрапили на незвичайне видовище: молодий бойовий орел, що досить низько примостився на невеликому кущі. Це було дивно, оскільки ці орли зазвичай не сідають так низько без причини", - розповіла гід.
Бойовий орел - один із найбільших орлів у світі з розмахом крил до 2,6 метра. Вони полюють протягом дня і можуть їсти різних тварин, таких як мавпи, кролики, мангусти і навіть інших птахів.
"Раптом увага орла переключилася донизу. Він пильно дивився на траву під кущем. Ми почули звук — тривожні крики смугастих мангустів. Лише тоді ми помітили їхні крихітні тіні, що рухаються у траві. Тут я зрозуміла, що відбувається — орел полював! Він напав на мангуста. Але орел упустив свій шанс. Непорушний орел повернувся в кущі, очікуючи нової можливості. Звичайно, він спробував ще раз упіймати мангуста, але знову безуспішно. Однак цього разу орел опинився на землі", — поділилася Анкія.
"Один хоробрий мангуст, явно незадоволений присутністю орла, вискочив із трави. Безстрашно він побіг до орла і стрибнув, прагнучи вкусити його в обличчя. Орел чинив опір, зумівши зловити мангуста у повітрі".
"Щойно орел злетів, інші мангусти кинулися до нього, намагаючись врятувати свого брата. Вони стрибали і бігали, намагаючись вкусити і подряпати орла. Зрештою, орел втратив хватку, а спійманому маленькому мангусту вдалося втекти".
Втім, за її словами, мангусти ще не закінчили свою помсту. Вони переслідували орла, доки він не зупинився на найближчому кущі. Потім вони почали дертися на пень, намагаючись вкусити і вигнати його зі своєї території.
"Мої гості і я дивилися з трепетом. Це був визначний прояв мужності та командної роботи сім'ї мангустів, які захищали свою сім'ю від бойового орла. Спостерігати за такою неймовірною поведінкою у природі — рідкісний дар. Цей ранок ми ніколи не забудемо", — зазначила Анкія П'юзі.
Нагадаємо, бабуїни здивували, щосили вчепившись за міст та уникнувши зустрічі з левами. Туристи стали свідками кмітливості мавп.
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