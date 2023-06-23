Хоробрі мангусти врятували друга, якого спіймав величезний орел – видовищні фото

Туристи спостерігали за ними під час сафарі.

Сім'я мангустів була змушена відбиватися від найбільшого орла Африки.

Анкія П'юзі, гід у заповіднику Mjejane Game Reserve, поділилася історією та відповідними видовищними фотографіями з LatestSightings.com.

"Це був чудовий ранок, світло гарно струменіло, коли я вела своїх гостей на ранковому сафарі. Ми натрапили на незвичайне видовище: молодий бойовий орел, що досить низько примостився на невеликому кущі. Це було дивно, оскільки ці орли зазвичай не сідають так низько без причини", - розповіла гід.

Бойовий орел - один із найбільших орлів у світі з розмахом крил до 2,6 метра. Вони полюють протягом дня і можуть їсти різних тварин, таких як мавпи, кролики, мангусти і навіть інших птахів.

"Раптом увага орла переключилася донизу. Він пильно дивився на траву під кущем. Ми почули звук — тривожні крики смугастих мангустів. Лише тоді ми помітили їхні крихітні тіні, що рухаються у траві. Тут я зрозуміла, що відбувається — орел полював! Він напав на мангуста. Але орел упустив свій шанс. Непорушний орел повернувся в кущі, очікуючи нової можливості. Звичайно, він спробував ще раз упіймати мангуста, але знову безуспішно. Однак цього разу орел опинився на землі", — поділилася Анкія.

Боротьба мангустів з орлом / Фото: latestsightings.com

"Один хоробрий мангуст, явно незадоволений присутністю орла, вискочив із трави. Безстрашно він побіг до орла і стрибнув, прагнучи вкусити його в обличчя. Орел чинив опір, зумівши зловити мангуста у повітрі".

Боротьба мангустів з орлом / Фото: latestsightings.com

Боротьба мангустів з орлом / Фото: latestsightings.com

"Щойно орел злетів, інші мангусти кинулися до нього, намагаючись врятувати свого брата. Вони стрибали і бігали, намагаючись вкусити і подряпати орла. Зрештою, орел втратив хватку, а спійманому маленькому мангусту вдалося втекти".

Боротьба мангустів з орлом / Фото: latestsightings.com

Боротьба мангустів з орлом / Фото: latestsightings.com

Втім, за її словами, мангусти ще не закінчили свою помсту. Вони переслідували орла, доки він не зупинився на найближчому кущі. Потім вони почали дертися на пень, намагаючись вкусити і вигнати його зі своєї території.

Боротьба мангустів з орлом / Фото: latestsightings.com

Далі мангусти переслідували орла / Фото: latestsightings.com

"Мої гості і я дивилися з трепетом. Це був визначний прояв мужності та командної роботи сім'ї мангустів, які захищали свою сім'ю від бойового орла. Спостерігати за такою неймовірною поведінкою у природі — рідкісний дар. Цей ранок ми ніколи не забудемо", — зазначила Анкія П'юзі.

Нагадаємо, бабуїни здивували, щосили вчепившись за міст та уникнувши зустрічі з левами. Туристи стали свідками кмітливості мавп.

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