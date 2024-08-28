"Хороший момент": астролог назвав найкращий період для перемовин України з Росією

Астролог Володимир Бадіян вважає, що вдалий час для перемовин України з Росією щодо війни буде не раніше наступного року.

Про це він сказав у коментарі YouTube-каналу "Мій світ".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"Хороший момент для України, щоб піти на перемовини, буде на початку 2025 року. Там два періоди – на початку 2025-го або треба буде зачекати до кінця цього соляру, щоб почав діяти інший, тобто до серпня", – заявив він.

За словами астролога, Україні до перемовин ще треба дійти. Також він зазначив, що вони можуть бути не такими, як люди їх собі уявляють – закінчення війни.

"Зараз, восени, буде дуже важка фаза війни. Чи повернемо всі території? Наразі це фантастика. Тому що, в принципі, у нас немає жодних передумов на те, щоб Росія віддала Крим і так далі. Розподіл такий, що ми все ж таки контролюватимемо Крим і нам віддадуть його. Але щодо Криму, там, скоріше за все, він чи до ЄС увійде, а Україна – ні… У нього буде особливий статус. Він буде наче і України, і не України. І не Росії точно. Але він буде пов'язаний чи з Британією та Україною… тобто буде якесь нестандартне рішення. А інші наші території будуть нібито нейтральною зоною, але там Росія контролюватиме і ми матимемо якийсь вплив. У такому статусі вони можуть пробути років 10", - додав Володимир.

Також астролог поділився, що краще для України йти на перемовини не після захоплення Курської області, а після можливості контролю Криму та надання більше зброї: "Зараз у нас немає перспективи. Ми не багато зайняли Курської області, щоб сильно торгуватися нею. Поки ми там, ніхто про перемовини не говоритиме".

Нагадаємо, відома астрологиня спрогнозувала результати виборів президента у США 5 листопада. Експертка вважає, що США готові до головування президентки.

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