Хотіла здивувати сина: в Австралії жінку примусили позбавитися фейкового трупа у дворі

Мати зробила декорацію до свята.

Жительку Нового Південного Вельсу( Австралія) змусили позбутися незвичайної прикраси, яку вона зробила до Геловіну. Підготовка до свята закінчилася провадженням з поліцією.

Про це пише видання Daily Mail.

Мати вирішила здивувати свою дитину і змайструвала фейковий труп людини в мішку, який повісила на дереві, але цим тільки налякала сусідів. Вони викликали поліцію.

Австралійка визнала, що своєю окрасою могла зачепити почуття людей, які пережили особисту втрату. Вона попросила вибачення у сусідів і прибрала з ділянки біля будинку жахливі прикраси.

Нагадаємо, у Нью-Йорку відбувся фестиваль геловінських убрань для домашніх улюбленців. Організовують його вже понад 3 десятиліття поспіль. Кілька сотень собак узяли участь у цьогорічних змаганнях. Їхні власники добряче попрацювали над своїми костюмами та вбранням своїх собак.

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