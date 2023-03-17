Хотів "купити" послугу в жінки за 100 тисяч доларів: мільярдер виправдався за скандал у літаку

Відомий американський підприємець Стів Кірш, який у літаку запропонував жінці за 100 тисяч доларів зняти медичну маску виправдався за свій вчинок після хвилі критики.

Про це пише mirror.co.uk.

Стів Кірш запропонував жінці, яка летіла рейсом авіакомпанії Delta, заплатити їй щедру суму в обмін на те, що вона зніме маску. Після хвилі критики в соціальних мережах мільярдер заявив, що він не був агресивно налаштований проти людей і що його коментарі були вирвані з контексту.

67-річний чоловік також є відомим борцем з масками і противником вакцин. Він у 2020 році створив дослідницький фонд для альтернативних методів лікування COVID, пожертвувавши 1 мільйон доларів на цю справу.

Після того, як користувачі соціальних мереж жорстко розкритикували цей інцидент, магнат наполягав на тому, що його пропозиція жінці була гіпотетичною і що він не переслідував людей агресивно.

Він також стверджував, що у них з жінкою була дружня розмова, і що він просто поцікавився її думкою про те, чому вона вважає за краще носити маску.

"Це було гіпотетичне запитання: "Скільки вам потрібно, щоб ви зняли маску?". Я відповів: "Якби я запропонував вам $100... $1,000"... потім я підняв ціну до $100,000. Люди думають, що я агресивно переслідую людей, але це зовсім не так. Ми ведемо дружню розмову", - заявив Кірш.

Нагадаємо, Стів Кірш, запропонував жінці в літаку 100 000 доларів за те, щоб вона зняла маску на борту.

"Людина, яка сиділа поруч зі мною в першому класі, відмовилася від 100 000 доларів за те, щоб зняти маску на весь політ. Без жартів. Це було після того, як я пояснив, що вони не працюють. Вона працює у фармацевтичній компанії", - поділився він.

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