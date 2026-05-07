ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
2 хв

Говорить і просить їсти: у Дніпрі врятували ворона з Краматорська

До притулку у Дніпрі евакуювали ворона Яшу з Краматорська, який вміє говорити та просити їсти. Птах пережив неналежне утримання і тепер проходить реабілітацію.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
Коментарі
Ворон Яша з Краматорська

Ворон Яша з Краматорська

До притулку для тварин у Дніпрі потрапив ворон Яша. Його привезли з Краматорська. Яша вміє говорити — може назвати своє ім’я та попросити їсти. Попередній власник утримував птаха в неналежних умовах. Ворона утримували в клітці для папуги та годували котячим кормом.

Історією ворона Яші поділилося Суспільне. Дніпро.

«Яша, кушать»: у Дніпро евакуювали ворона, який вміє розмовляти

Евакуаційники звернулися до притулку для тварин у Дніпрі з проханням прийняти ворона до себе.

«Подзвонили й сказали, що знайшли ворона. Ворона, який розмовляє. Його довго намагалися звідти вивезти, але то обставини мінялися, то бомбили, то обстріли йшли. І там був ще хазяїн такий, що любив випивати», — розповідає зоозахисник Савелій.

Яшу утримували у неналежних умовах — годували кормом для котів та тримали у клітці для папуги, яка для ворона затісна.

Птах потрапив до притулку дуже худим і зневодненим. Він не їв необхідної порції, майже не пив. Ймовірно, він не хотів пити брудну воду у попереднього господаря. Тепер у притулку для тварин ворон Яша має великий вольєр, в якому може літати, стрибати.

У нього навіть з’явилися свої іграшки.

Після евакуації птаха оглянув орнітолог. У Яші були атрофовані крила, тож птаху довелося кілька днів провести у стаціонарі. Наразі в Яші є проблеми із самовищипуванням.

Зоозахисник ділиться, що Яша говорить переважно у стресових ситуаціях.

«Коли його вчили цих слів, можливо, і били, і що завгодно могло бути. Він не розмовляє як людина. Це як стрес йде — коли ти до нього підходиш і ще щось», — ділиться Савелій.

Яша не боїться людей, та йому потрібно звикнути до нових умов. Якщо підійти різко, ворон може клюнути. Якщо випустити ворона Яшу у живу природу, він може почати приходити до людей. Люди ж не знатимуть, безпечний він чи ні.

Для ворона не планують шукати нових господарів. Це не домашній птах, і його не можна тримати у клітці. Щойно птах адаптується і почне літати, зоозахисники будуть вирішувати, чи випускати його на волю.

Розум папуг: чи свідомо вони кличуть нас на ім’я

Нагадаємо, вчені вирішили з’ясувати, чи можуть тварини використовувати імена для позначення конкретних особин, проаналізувавши поведінку домашніх папуг.

Результати опитування власників показали, що майже 47% папуг використовують людські імена у своєму мовленні, причому найчастіше вони називають власне ім’я, а також імена господарів та інших домашніх тварин.

Дослідники виявили, що птахи використовують імена з чіткою соціальною метою: для привітань, прощань або привернення уваги. Найвищі здібності продемонстрували африканські сірі папуги (жако), серед яких 67% правильно застосовували імена в контексті.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
121
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie