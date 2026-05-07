Говорить і просить їсти: у Дніпрі врятували ворона з Краматорська

Ворон Яша з Краматорська

До притулку для тварин у Дніпрі потрапив ворон Яша. Його привезли з Краматорська. Яша вміє говорити — може назвати своє ім’я та попросити їсти. Попередній власник утримував птаха в неналежних умовах. Ворона утримували в клітці для папуги та годували котячим кормом.

Історією ворона Яші поділилося Суспільне. Дніпро.

«Яша, кушать»: у Дніпро евакуювали ворона, який вміє розмовляти

Евакуаційники звернулися до притулку для тварин у Дніпрі з проханням прийняти ворона до себе.

«Подзвонили й сказали, що знайшли ворона. Ворона, який розмовляє. Його довго намагалися звідти вивезти, але то обставини мінялися, то бомбили, то обстріли йшли. І там був ще хазяїн такий, що любив випивати», — розповідає зоозахисник Савелій.

Яшу утримували у неналежних умовах — годували кормом для котів та тримали у клітці для папуги, яка для ворона затісна.

Птах потрапив до притулку дуже худим і зневодненим. Він не їв необхідної порції, майже не пив. Ймовірно, він не хотів пити брудну воду у попереднього господаря. Тепер у притулку для тварин ворон Яша має великий вольєр, в якому може літати, стрибати.

У нього навіть з’явилися свої іграшки.

Після евакуації птаха оглянув орнітолог. У Яші були атрофовані крила, тож птаху довелося кілька днів провести у стаціонарі. Наразі в Яші є проблеми із самовищипуванням.

Зоозахисник ділиться, що Яша говорить переважно у стресових ситуаціях.

«Коли його вчили цих слів, можливо, і били, і що завгодно могло бути. Він не розмовляє як людина. Це як стрес йде — коли ти до нього підходиш і ще щось», — ділиться Савелій.

Яша не боїться людей, та йому потрібно звикнути до нових умов. Якщо підійти різко, ворон може клюнути. Якщо випустити ворона Яшу у живу природу, він може почати приходити до людей. Люди ж не знатимуть, безпечний він чи ні.

Для ворона не планують шукати нових господарів. Це не домашній птах, і його не можна тримати у клітці. Щойно птах адаптується і почне літати, зоозахисники будуть вирішувати, чи випускати його на волю.

