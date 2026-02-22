Гра в сніжки може стати олімпійським видом спорту: що відомо

Юкігассен / © AFP

Японська гра у сніжки юкігассен може стати олімпійським видом спорту. Змагання з цього виду спорту цими вихідними відбудуться у місті Собецу на острові Хоккайдо, де юкігассен виник понад 30 років тому та поступово набув популярності як організований командний спорт.

Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Юкігассен — це командна гра, що нагадує сніжну битву, однак має чіткі правила та структуру. На полі одночасно грають дві команди по сім осіб. Гравці використовують однакові сніжки, виготовлені на спеціальному обладнанні, та ховаються за укриттями.

Перемогти можна двома способами: вибити всіх гравців суперника або захопити його прапор. За словами організаторів, ключову роль у грі відіграють не лише фізична підготовка, а й тактика та психологічна витримка.

Ідея перетворити юкігассен на повноцінний вид спорту виникла в Собецу під час економічної кризи. Таким чином місцева влада прагнула привернути туристів і підтримати розвиток регіону.

Наразі цей вид спорту активно розвивається, а його прихильники сподіваються, що у майбутньому юкігассен зможе отримати статус олімпійського.

Раніше повідомлялось, що Збірна України завершила виступи на зимових Олімпійських іграх-2026 без медалей.