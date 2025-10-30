ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
2 хв

Графіки відключень: мовознавиця пояснила, чому так писати неправильно

Чому мовознавиця вважає вислів «Графіки відключень» помилковим і як найкраще казати

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Як правильно українською «Графіка відключень»

Як правильно українською «Графіка відключень»

Слова «виключати» і «відключати» є прямими кальками з російської мови

Мовознавиця Ольга Васильєва роз’яснила, чому вислів «графіки відключень», що часто використовується у медіа та побуті, є лексично некоректним в українській мові.

Редакторка підкреслює, що українці вже звикли до слова «відключати», проте слова «виключати» і «відключати» є прямими кальками з російської мови і не відповідають українським мовним нормам.

Васильєва наголошує, що їх можна і треба замінювати на правильні українські відповідники. Вона зазначає, що в українській мові коректно використовувати дієслова «вимикати» або «від’єднувати». Натомість слова «відключати» чи «виключати» є помилковими у цьому контексті. Загалом, мовознавиця підкреслює, що в українській мові існує понад двадцять кальок, утворених із коренем -ключ-, і всі вони є помилковими, якщо їх вживати в контексті вимкнення електрики.

Як правильно замінити російські кальки

Ольга Васильєва пропонує цілу низку коректних замін для поширених кальок:

  • «Виключати» і «відключати» слід замінювати на слова «вимикати» або «відʼєднувати».

  • «Виключення» у значенні чогось особливого слід замінити на «виняток».

  • Фразу «виключити з університету» необхідно замінювати на «відрахувати з університету».

  • Фразу «виключити ймовірність / діагноз» правильно замінити на «відкинути ймовірність / діагноз» тощо.

Як правильно українською «графіки відключень»

Згідно з тлумачним словником, слово «вимикати» має значення «припиняти дію чого-небудь, перериваючи зв’язок із загальною системою». Саме тому електроенергію необхідно вимикати, а не відключати.

Мовознавиця також радить не плутати «вимикати» з «відмикати» чи «відімкненням» (за допомогою ключа відкривати замок або що-небудь замкнене).

Тож казати «графік вимкнень» замість «графік відключень» є цілком прийнятним варіантом. Проте, як зазначає Васильєва, є ще кращий і точніший варіант: «графік знеструмлень».

Чому «графіки вимкнення» краще, але «графіки знеструмлення» — найкраще

У слові «знеструмлення» міститься кілька сем (смислових одиниць). Одна з них — префікс зне-, який означає позбуття (у нашому випадку — позбуття струму). Таким чином, на відміну від «вимкнення», у слові «знеструмлення» одразу стає зрозуміло, що саме припиняється (струм), і не потрібен додаток для пояснення.

Отже, замість «графіків відключень» філологиня радить коректно вживати терміни «планові / аварійні знеструмлення» або «графіки знеструмлень».

Дата публікації
Кількість переглядів
173
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie