Графіки відключень: мовознавиця пояснила, чому так писати неправильно

Як правильно українською «Графіка відключень»

Реклама

Слова «виключати» і «відключати» є прямими кальками з російської мови

Мовознавиця Ольга Васильєва роз’яснила, чому вислів «графіки відключень», що часто використовується у медіа та побуті, є лексично некоректним в українській мові.

Редакторка підкреслює, що українці вже звикли до слова «відключати», проте слова «виключати» і «відключати» є прямими кальками з російської мови і не відповідають українським мовним нормам.

Васильєва наголошує, що їх можна і треба замінювати на правильні українські відповідники. Вона зазначає, що в українській мові коректно використовувати дієслова «вимикати» або «від’єднувати». Натомість слова «відключати» чи «виключати» є помилковими у цьому контексті. Загалом, мовознавиця підкреслює, що в українській мові існує понад двадцять кальок, утворених із коренем -ключ-, і всі вони є помилковими, якщо їх вживати в контексті вимкнення електрики.

Реклама

Як правильно замінити російські кальки

Ольга Васильєва пропонує цілу низку коректних замін для поширених кальок:

«Виключати» і «відключати» слід замінювати на слова «вимикати» або «відʼєднувати» .

«Виключення» у значенні чогось особливого слід замінити на «виняток» .

Фразу «виключити з університету» необхідно замінювати на «відрахувати з університету» .

Фразу «виключити ймовірність / діагноз» правильно замінити на «відкинути ймовірність / діагноз» тощо.

Як правильно українською «графіки відключень»

Згідно з тлумачним словником, слово «вимикати» має значення «припиняти дію чого-небудь, перериваючи зв’язок із загальною системою». Саме тому електроенергію необхідно вимикати, а не відключати.

Мовознавиця також радить не плутати «вимикати» з «відмикати» чи «відімкненням» (за допомогою ключа відкривати замок або що-небудь замкнене).

Тож казати «графік вимкнень» замість «графік відключень» є цілком прийнятним варіантом. Проте, як зазначає Васильєва, є ще кращий і точніший варіант: «графік знеструмлень».

Реклама

Чому «графіки вимкнення» краще, але «графіки знеструмлення» — найкраще

У слові «знеструмлення» міститься кілька сем (смислових одиниць). Одна з них — префікс зне-, який означає позбуття (у нашому випадку — позбуття струму). Таким чином, на відміну від «вимкнення», у слові «знеструмлення» одразу стає зрозуміло, що саме припиняється (струм), і не потрібен додаток для пояснення.

Отже, замість «графіків відключень» філологиня радить коректно вживати терміни «планові / аварійні знеструмлення» або «графіки знеструмлень».