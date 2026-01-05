Грецький острів шукає доглядача за котами: пропонують житло та харчування

Кіт у Греції / © iStock

На грецькому острові Сірос оголосили набір волонтерів, які готові доглядати за безпритульними котами. За роботу надають безкоштовне житло, сніданки та комунальні послуги, а обов’язки включають годування, догляд та допомогу тваринам.

Про вакансію для любителів котів повідомила благодійна організація Syros Cats, яка працює на острові ще від 90-х років, пише Daily Mail.

На мальовничому острові Сірос, що розташований приблизно за 110 км від порту Пірей в Егейському морі, проживає близько 3 тисяч безпритульних котів. Фонд Syros Cats оголосив набір волонтерів на термін від одного місяця.

Графік роботи передбачає 5 годин на день 5 днів на тиждень. Волонтери отримують безкоштовне проживання, комунальні послуги та сніданки. Їхні обов’язки включають годування тварин, прибирання лотків, догляд за шерстю, допомогу з медикаментами та транспортування хворих котів до ветеринара. Крім цього, волонтери проводять екскурсії для відвідувачів притулку.

До участі запрошуються дорослі, енергійні та відповідальні кандидати. Пріоритет віддається тим, хто має досвід роботи ветеринарною медсестрою або вже мав справу з дикими котами. Обмеження: особи молодші за 25 років розглядаються рідше, а кандидати з дітьми або власними домашніми тваринами не допускаються.

На острові одночасно працюють лише 4 волонтери. Кожен отримує окрему спальню, спільними залишаються кухня та ванна кімната. Волонтери повинні самостійно оплачувати переліт, обіди та вечері. Громадянам країн поза ЄС потрібно дотримуватись правил Шенгенської зони та оформити медичне страхування.

Організація вітає цифрових кочівників, однак їхня віддалена робота повинна бути гнучкою, щоб не заважати основним обов’язкам у притулку.

Через велику кількість заявок приймання на 2026 рік наразі призупинено. Кандидатам радять стежити за соцмережами Syros Cats та готувати анкету, вказавши досвід і мотивацію.

Цікаво, що подібні пропозиції житла за роботу існують і в інших країнах. Наприклад, у Японії готель Asahi Ryokan пропонував кімнату всього за 50 пенсів на добу за умови прямої трансляції життя мешканця в номері на YouTube.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що острів в Егейському морі платитиме тим, хто переїде та житиме на ньому.