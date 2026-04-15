Грецький острів Сірос пропонує безкоштовне житло, але є нюанс

Сірос. Фото: Hans Peter Schaefer/CC BY-SA 3.0

Грецький острів Сірос пропонує волонтерам безкоштовне проживання, однак за це доведеться щодня працювати в притулку для тварин.

Про це повідомило видання Podroze Gazeta.pl.

Ініціатива належить місцевій організації, яка займається порятунком бездомних котів. Волонтери долучаються до роботи щонайменше на місяць. За цей час вони отримують житло, сніданок і покриття комунальних витрат. Натомість потрібно працювати приблизно п’ять годин на день п’ять днів на тиждень.

Щоденні обов’язки охоплюють не лише годування тварин. Волонтери прибирають територію, перуть ковдри, готують місця для нових підопічних. Частину часу приділяють кошенятам — їх доглядають, соціалізують і готують до передавання в нові родини. Також можливі складніші завдання, зокрема допомога в лікуванні або догляд за тваринами у важкому стані.

Учасники програми живуть разом із іншими волонтерами — зазвичай це двоє-троє людей із різних країн. Кожен має окрему кімнату, але кухня та спільні простори використовуються разом.

Організація наголошує, що шукає відповідальних і самостійних людей, які можуть працювати без постійного нагляду. Спонтанно долучитися до програми складно: набір відбувається заздалегідь, а кількість місць обмежена. Зазвичай одночасно працюють лише кілька волонтерів, тому формується список очікування. Реєстрація на поточний сезон уже закрита, наступний набір відкриється у вересні.

Окремо варто враховувати логістику: дорогу до острова волонтери оплачують самостійно, як і додаткові витрати на харчування. Також необхідно дотримуватися правил проживання та вимог, зокрема для тих, хто приїжджає з-за меж Європейського Союзу.

Попри щільний графік, волонтери мають можливість знайомитися з островом. Сірос відомий спокійною атмосферою та меншою туристичною завантаженістю. Його столиця Ермуполі вирізняється неокласичною архітектурою та вузькими вулицями з кав’ярнями. Відстані між локаціями невеликі, тому навіть після роботи можна дістатися до пляжів або інших частин острова.

Сірос також пропонує локальні продукти та традиції — зокрема місцеві сири та солодощі. Увечері життя на острові сповільнюється: у тавернах подають прості страви з місцевих інгредієнтів, а узбережжя приваблює спокоєм.

