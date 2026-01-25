Гріх чи народна вигадка?: чи можна не йти «за кума», коли кличуть

Священник-блогер розвінчав популярний міф про хрещення / © zalnova.livejournal.com

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини прокоментував забобон, чи дійсно не можна відмовитися від обов’язків хрещеного батька чи матері, коли друзі чи близькі кличуть «за кума».

Про це Філюк розповів в Іnstagram.

«Я вже відповідав декілька разів на таке. Звичайно, що можна. Але якщо хтось не хоче бути хрщеним татом чи мамою, то чому хтось має когось примушувати? Гріха, порушення якогось канону, заповіді, тут немає. От мені не виходить — я відмовляюся. А вам виходить, то не відмовляєтеся», — зазначає священник.

Панотець підвтердив, що стикався з народним повір’ям, що від такої пропозиції не можна відмовлятися, бо мовляв «відмовляєшся від Христа».

«У народі повелося, кажуть „від Христа відмовляється“. Якщо людина живе по Божих заповідях, то ні від якого Христа вона не відмовляється. Вона виконує те, що заповідав Христос. Те, що заповідали апостоли. Те, що написано в Слові Божому. А так хоче — йде, не хоче — не йде. От будуть мене кликати на 42 хрещення. Що я буду 42 рази йти за хрещеного? Мені одного-два вистачить. Знаєш що, мені так багато то все. Треба обов’язки свої сповняти, а не понабирати. Можна відмовлятися, гріха в тім нема. Можна відмовлятися. Якщо я не готовий приймати обов’язки», — підсумував священник.

