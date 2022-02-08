"Хріново чую тебе": у Мережі висміяли довжелезний стіл для переговорів Макрона та Путіна

"Хріново чую тебе": у Мережі висміяли довжелезний стіл для переговорів Макрона та Путіна

За інформацією росЗМІ, довжина столу, за яким велися перемовини, була п’ять метрів.

У понеділок, 7 лютого, у Москві відбулися переговори між президентами Росії та Франції Володимиром Путіним та Еммануелем Макроном щодо ситуації навколо України. Водночас особливу увагу користувачів Мережі привернув довгий білий овальний стіл, за яким велися перемовини. Офіційні фотографії із зустрічі розмістила адміністрація президента РФ. Відразу після опублікованих світлин у соцмережах почали з'явилося жарти з цього приводу.

Як пишуть росЗМІ, що довжина цього столу була п’ять метрів. У Кремлі відреагували і пояснили, що такий формат спілкування президентів - на далекій відстані один від одного - це заради дотримання протиепідемічних обмежень під час пандемії коронавірусу. Цікаво, що під час нещодавнього візиту до РФ прем’єр Угорщини Віктор Орбан повідомив ЗМІ, що ще ніколи в житті не сидів за таким довгий столом.

ТСН.ua зібрав низку фотожаб та мемів, які заполонили соціальні мережі.

Користувачі соціальних мереж, коментуючи соціальну дистанцію між Путіним та Макроном, не могли не згадати російські війська поблизу українських кордонів. Вони писали, що “навіть російські війська перебувають ближче до українських кордонів”.

На що користувачі тільки не "перетворювали" довжелезний стіл: на льодову арену, тенісний стіл, хокейне поле, арена цирку тощо.

- Шляпник, а кто эти двое. Это Шалтай и Болтай?

- Нет, Алиса. Это шахматы. Два черных коня.

- Как у вас тут все интересно! pic.twitter.com/hjsVV9t6fS — Вера Измайлова (@veraizmaylova41) February 8, 2022

Estaban esperando más comensales pic.twitter.com/SWVwbnl010 — SusanaAmestoy (@SusanaAmestoy) February 7, 2022

Деякі користувачі порівнювали дистанцію між Макроном та Путіним із відстанню від Землі до Місяця.

Через далеку відстань інші припустили, що для переговорів Макрону та Путіну знадобився мегафон, щоб докричатися один до одного.

Деякі ж жартували, що відстань була настільки велика, що Макрон та Путін користувалися біноклем, аби бачити один одного.

...........и так все 5 часов.. pic.twitter.com/bZMAcD7Efo — Вера Измайлова (@veraizmaylova41) February 8, 2022

Окрім фотожаб, у мережі з'явилися коротенькі відео. Зокрема, креативні користувачі пожартували, що російський та французький лідери могли використати стіл як гойдалку.

Or this one the best pic.twitter.com/o7DHqQR5xu — iLikeGreen (@AntonBoym) February 8, 2022

Інші придумали власні смішні репліки. "Вітаю, як справи? - Що? - Як справи питаю. Ти там глухий чи що? - Хріново чую тебе. Давай ще раз прилечу".

здарова Макрон , здарова говорю pic.twitter.com/ucL6R8uwlG — Вера Измайлова (@veraizmaylova41) February 7, 2022

Нагадаємо, у понеділок, 7 лютого, президент Франції Еммануель Макрон прилетів до Москви на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації навколо України.

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