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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Грибкова загроза: як мікроорганізми можуть провокувати хворобу Альцгеймера

Неймовірне відкриття: мікроскопічні грибки можуть змінювати поведінку людини та спричиняти психічні розлади.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Мікроорганізми

Мікроорганізми

Вони невидимі, живуть усередині нас з народження — і тепер вчені припускають, що ці мікроорганізми можуть впливати не лише на наш імунітет, а й на мозок, поведінку й навіть психіку.

Про це пише ВВС.

Грибки — невидимі мешканці нашого організму, які живуть на шкірі, в носі, піхві та кишківнику — отримали нову репутацію. Дослідники з усього світу дедалі частіше знаходять докази того, що вони не лише безпечні симбіонти чи загроза у разі інфекції. Деякі з них можуть проникати у мозок — і, можливо, навіть змінювати нашу поведінку.

Це більше не фантастика на кшталт серіалу «The Last of Us», а потенційно — новий напрямок медицини.

Науковці не жартують: грибкові інфекції мозку — це реальність. Особливо небезпечні вони для людей з ослабленим імунітетом — пацієнтів з ВІЛ, онкохворих, людей після трансплантації. Деякі грибки, як-от Candida albicans чи Cryptococcus, можуть проникати в мозок, викликати запалення, руйнувати нейрони або навіть формувати пухлиноподібні утворення.

У найтяжчих випадках рівень смертності сягає понад 90%. А у тих, хто вижив, часто залишаються незворотні наслідки — проблеми з пам’яттю, зором або запаморочення.

Молекулярні біологи припускають: грибки можуть бути пов’язані з хворобою Альцгеймера. В деяких випадках симптоми слабшають після протигрибкової терапії — пацієнти навіть повертались до роботи.

Водночас дослідження на мишах та рибах демонструють: певні грибки, потрапляючи в мозок, змінюють поведінку — наприклад, гризуни стають соціальнішими. А у жінок з шизофренією після впливу Candida спостерігалося погіршення когнітивних функцій.

Мікробіом мозку — це не просто екзотична тема, а можливо — ключ до розгадки психічних хвороб.

Поки що наука має більше запитань, ніж відповідей. Але вже зрозуміло: грибки — це не лише проблема гігієни чи шкіри. Це потенційно важливий компонент у здоров’ї мозку, поведінці та розвитку психічних захворювань.

«Ми тільки починаємо розуміти, наскільки ці організми важливі», — кажуть вчені.

Хто знає, можливо, в майбутньому замість антидепресантів призначатимуть пробіотики — і лікуватимуть пам’ять, увагу чи тривожність через мікробіом. Але поки що — грибки залишаються загадкою, яка щодня живе в нас.

Нагадаємо, усе більше наукових досліджень припускають, що хвороба Альцгеймера може бути викликана не лише старінням мозку, а й певною бактеріальною інфекцією. Це може кардинально змінити підхід до її профілактики та лікування.

Дослідницька група на чолі з мікробіологом Яном Потемпою з Університету Луїсвілля з’ясувала, що інфекція, яка розпочинається в ротовій порожнині, може колонізувати мозок і стимулювати вироблення бета-амілоїду (Aβ) — білка, який пов’язують із виникненням хвороби.

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