Грибники ошелешили незвичними знахідками у лісі: бум велетенських плодів (фото)

Лисички / © Pixabay

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У Польщі триває грибний бум: люди у лі показали, як буквально все встелене лисичками.

Про це пише польське видання onet.pl.

Як повідомляє автор сторінки у Facebook «Grzybiarzwlesie», ліс «буквально світиться жовтим». Він закликає поляків йти на гриби та збирати лисички.

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Гриби у Польщі. Фото: Grzybiarzwlesie/Facebook

Під час збору врожаю грибник натрапив на незвичайний екземпляр гриба лисички.

«Я ніколи не бачив такого! Велетень прямо з лісу!», — каже автор відео.

Лисички зазвичай не виростають до вражаючих розмірів, тому особливо великі екземпляри можуть здивувати навіть досвідчених грибників. Розмір лисички залежить від таких факторів, як лісові умови, такі як вологість, температура та доступ до поживних речовин. За сприятливої ​​погоди окремі плодові тіла можуть виростати набагато більшими, ніж ті, що зустрічаються регулярно.

Гриби у Польщі. Фото: Grzybiarzwlesie/Facebook

Нагадаємо, чоловік у липні пішов до лісу та назбирав кілька кошиків грибів.

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