Хтива пара зайнялася оральним сексом просто посеред вокзалу: їх зняли на відео

Вони не зважали на перехожих.

У Великій Британії пара піддалася пристрасті та зайнялася оральним сексом просто посеред вокзалу.

Чоловіка та жінку заскочила користувачка TikTok Марі Люм'єр, яка якраз приїхала до Бірмінгема.

Шокована дівчина одразу дістала телефон та зняла пристрасних коханців на відео. Спершу вона показала себе із відвислою щелепою, а потім повернула камеру на парочку.

"Це місце несправжнє. Це місце несправжнє", — заперечливо сказала вона і обернулася, щоб вийти зі станції. "Зараз 10 година ранку. Буквально 10 годин".

Юзери також були не менш здивовані, про що написали у коментарях.

Я мав відвідати Бірмінгем у липні… Але ні, дякую

О, ні! Там так багато людей

А якби це побачили діти? Жах

Я думала, що мене нічим не здивуєш. Я помилялася

Нагадаємо, не так давно у Великій Британії чоловік роздягнувся догола в саду та зайнявся сексом з деревом. Він здійснив акт посеред білого дня на очах у перехожих.

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