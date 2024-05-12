Хтива парочка зайнялася сексом просто на борту літака на очах у пасажирів (фото)

Пара прикрилася шарфом, але було цілком очевидно, що вони роблять.

Пара зайнялася сексом на авіарейсі British Airways просто на очах у шокованих пасажирів.

Про це передає Daily Mail.

На кадрах видно, як жінка енергійно пестить пах чоловіка, а здивовані пасажири намагаються приховати свій шок. Подружжя займалося цим протягом 20 хвилин, коли літак здійснював свою подорож з лондонського Хітроу до Дубліна.

Хтива пара нібито не змогла втриматися під час рейсу British Airways, на що дивилися розлючені пасажири / Фото: swns

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"Вони просто продовжували, що було шокуюче, тому що в літаку були діти. У такому віці, коли вони пробігають повз, вони будуть дивитися на щось подібне", – каже 26-річна Фарра, яка була в літаку зі своєю мамою та 32-річним братом.

За її словами, хтива парочка прикрилася шарфом, але було цілком очевидно, що вони роблять.

"Коли їм сказали відстебнути ремені безпеки, було дуже очевидно, що він застібає ширінку. Чоловік піднявся і поклав усе своє "добро" назад. Це було просто огидно, якщо чесно", – розповідає Фарра.

Представник British Airways сказав: "Наших колег з екіпажу не було попереджено про жодну проблему на борту. Якби вони були проінформовані, вони б вжили відповідних заходів для вирішення проблеми".

Раніше повідомлялося, що у Львові пара на вулиці зайнялась оральним сексом.

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