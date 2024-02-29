Хто буде наступним президентом України: астролог здивував передбаченням

Ведичний астролог, хіромант, психолог, фахівець системи архітектурного планування Васту-шастра Володимир Бадіян вважає, що наступним президентом України може стати військовий. Він додав, що Володимир Зеленський може пробути на посту ще 2 роки.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

"Зеленський ще може протриматись ще мінімум 1,5-2 роки. По його карті я дивився - він не повинен бути вдруге президентом. Раніше я дивився, що він добуде свій термін і може пробути ще до 2 років. Хто після нього буде? Якийсь військовий, хтось пов'язаний з війною", - сказав він.

Володимир Бадіян зазначив, що йому невідомо, чи наступним президентом України буде саме генерал Валерій Залужний.

"Єдине, що я побачив, що Залужний вже в березні, весною, буде активуватися в політиці. І те, що він піде, було видно - по його виступу, по тому, як він себе показував. По його нумерологічній карті - він сильний, але він трохи несумісний з владою. Незалежний трошки. У нього така своя. Сирський - він теж дуже сильний, але він більше слухає накази. Я бачив, що Залужний і Сирський, вони ще будуть і Зеленський. Це питання ще не завершено. Це буде така коаліція, Залужний буде далі допомагати. Тільки він буде в якійсь наче формі", - вважає астролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог спрогнозував переформатування в Україні.

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