Хто такі квадробери: що відомо про нову субкультуру та думка психотерапевтки (фото, відео)

Квадробери набирають популярності в Україні та світі. На обличчі вони носять маску, на руках рукавички у формі лапок, а позаду причеплений штучний хвіст.

Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Квадробери – це люди, а частіше підлітки, що наслідують поведінку тварин. Так звана квадробіка – це спорту, що виник у Японії. Під час змагань учасники пересуваються навкарачки як тварини. Тренд почав стрімко набирати популярності в усьому світі, зокрема і в Україні.

19-річна Ніка, представниця субкультури фуррі, розповіла, що квадроберів часто плутають з учасниками інших течій як от теріан та згадані фуррі. До того ж у Мережі шириться чимало неправдивої інформації.

"Ходять стереотипи, що квадробери часто почуваються тваринами, хоча це не так. У них це більше прогруз, спорт та хореографія", - зазначила Ніка.

Ніка / Фото: скриншот з відео

За її словами, пародіювання поведінки тварин допомагає квадроберам знімати стрес: "Це як пограти на гітарі, помалювати, тобто це просто спосіб відволіктися. Спорт відволікає, також люди ходять до спортзали, щоб скинути напругу. Ось це те ж саме. Просто зараз через те, що багато хто в депресії або ще якісь такі тривожні напади, наприклад панічні атаки, їм просто хочеться відволіктись, а не просто лежати на дивані".

На захоплення малечі та підлітків темою тварин відреагували магазини. Прилавки рясніють різноманітними атрибутами. Для зручності квадроберів аксесуари навіть розміщують в окремих куточках.

Очільниця одного з магазинів Олена зізнається, що цікавість дітей до таких товарів як маски тваринок, чокери, пухнасті сумки, вушка, помітили ще рік тому. Відтоді до крамниці чи не щодня приходять квадробери зі своїми батьками.

"Дітки десь від чотирьох років можуть просити в мами купити маску або хвостик, або вушка. Здебільшого, якщо купуються лише, наприклад, вушка дитині, то звичайно вони вже наступного разу приходять вже за хвостиком або за лапками. Але це не значить, що вони там будуть бігати, це просто діти хочуть бути милими, хочуть бути котиками", - зазначила Олена.

Загалом за хвіст, лапки та маску потрібно віддати у середньому від 1200 грн.

Квадробер / Фото: скриншот з відео

На субкультуру квадроберів в Україні реагують по-різному: хтось залюбки фотографується в костюмах, а деякі не підтримують цей тренд.

Я вважаю що це повна фігня і це взагалі не потрібно. Ну нащо воно треба?! Ну нащо прикидатися тим, ким ти не є, якимись тваринами. Ти людина, ти не тварина.

Я не вважаю, що це є чимось дуже сильно поганим, але чимось хорошим теж не є. Це таке нейтральне, тимчасове, гадаю. Субкультура, яка мине через якийсь час.

Я думаю, що це тимчасово, ненадовго. Нехай діти побавляться. Ну щоб моя дитина таким займалась, мені б не дуже хотілось би.

Психологи кажуть, що така забава може бути корисною для дитини.

"Якщо дитина одягає маску, одягає костюм кішки чи ще якоїсь тваринки, це цікаво для неї. Розвивається креативність, її фокус уваги зміщається вже не на заняття фізичної активності, а на підбір цікавого костюму, вона досліджує рухи тварини, як тварина проявляє своє "так" чи "ні". Це цікаво. Якщо це відбувається, наприклад, як гурток під наглядом тренера, де відбувається там фізичне навантаження, дітки знайомляться, то, звісно, це є позитивно", - прокоментувала психотерапевтка Наталія Медвідь.

Щоправда фахівчиня не рекомендує дозволяти малечі та підліткам пародіювати тварину на постійній основі: "Говорити "Так, ми це можемо зробити, ти можеш обрати, і місце для ось такого прояву в тебе буде на гуртках, які там відбуваються, наприклад, по понеділках чи по понеділках і п'ятницях", як часто дитина цим займається. Тобто це як вид хобі, це не на постійній основі, що і на гуртках дитина цим займається, і кожен вечір вдома. Тобто має бути обмежування завжди. Тоді це буде на користь".

Психотерапевтка додає, якщо ж людина відмовляється від реальності, слід звернутися по допомогу до спеціалістів.

Нагадаємо, у школі учневі дозволили ідентифікувати себе вовком. Він страждає на "видову дисфорію", коли людина відчуває, що її тіло належить не до того виду.

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