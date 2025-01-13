Художниця розпиляла кілограм золота на свої картини

Вікторія Юнікель вважає, що мистецтво має бути доступним лише для багатих і впливових людей.

Художниця Вікторія Юнікель з Маямі вирішила використати незвичний підхід до створення своїх картин. Жінка подрібнила напилком 1 кг золотих злитків і додала коштовний метал до фарби.

Про це повідомляє Daily Star.

47-річна художниця подрібнила напилком 1 кг золотих злитків, вартість яких оцінюється у близько 69 тис. фунтів стерлінгів, і додала усе до фарби. Цю фарбу вона застосувала для роботи над триптихом під назвою "Колекція грошей". Юнікель таким чином прагнула зацікавити заможних і знаменитих колекціонерів.

Вікторія, яка раніше працювала моделлю, вважає, що мистецтво має бути доступним лише для багатих і впливових людей. На думку мисткині, її роботи уособлюють магнетизм багатства, а власники цих робіт гарантовано примножать свій добробут.

Художниця стверджує, що після створення цієї колекції їй вдалося укласти кілька вигідних бізнес-угод, а друзі, які приходили подивитися на картини, помітно покращили своє фінансове становище.

"Сенс картин полягає в тому, що людина, яка їх купує, стає ще багатшою. Я вкладаю золото в картини, тому що золото примножує золото. Це називається силою тяжіння", – пояснює Юнікель.

Незважаючи на те, що її роботи вже привернули увагу, художниця не планує продавати колекцію найближчим часом. Вона сподівається, що картини допоможуть їй досягти мрії – стати мільярдеркою.

"Після того, як з’явились ці картини, ми з чоловіком отримали дуже хороші контракти від бізнесу, тож це дійсно спрацювало. Вирішила зберегти їх на певний час, щоб отримати ще більше грошей", – розповіла мисткиня.

Зараз вона працює над масштабною картиною, яку оцінили в мільйон доларів. Це замовлення для приватного колекціонера, і Юнікель прагне, щоб робота стала черговим шедевром у її творчій кар’єрі.

До слова, у жовтні 2024 року Німеччині дебютувала феміністична опера "Свята Сюзанна" з відвертим лесбійським сексом, справжньою кров'ю та голими черницями на роликах.

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