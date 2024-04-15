Художниця, яка втекла від серійного вбивці, допомогла зловити понад 1300 злочинців: історія рекорду

Художниця-криміналістка, яка врятувалася від серійного вбивці, допомогла поліції зловити понад 1300 злочинців.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Лоїс Гібсон, яка працює в поліції Г'юстона, штат Техас, США, є рекордсменкою за найбільшу кількість злочинців, ідентифікованих завдяки композиціям одного художника.

Станом на лютий замальовки Лоїс допомогли ідентифікувати 1 313 злочинців. Неможливо знати, скільки життів вона врятувала і скільком злочинам запобігла.

Її кар'єра була натхненна її власним жахливим досвідом зіткнення зі смертю.

Лоїс, яка нещодавно з'явилася в італійському серіалі Lo Show dei Record, раніше танцювала на телебаченні та працювала моделлю, перш ніж вступити до університету, щоб здобути ступінь з образотворчого мистецтва. Але її життя – і кар'єрний шлях – назавжди змінилися, коли у віці 21 року вона стала мішенню серійного вбивці і ґвалтівника.

Вона пояснила: "Він напав на мене і катував майже до смерті. Весь час, поки він нападав на мене, він душив мене, і врешті-решт я вижила... Ледве. Коли він пішов, у мене кров потекла з очей і в горлі. Тож я знаю, як це – думати про власну смерть від рук когось без жодної причини, окрім того, що це просто жахлива людина".

Лоїс Гібсон / Фото: guinnessworldrecords.com

Після нападу Лоїс покинула Лос-Анджелес і переїхала до Г'юстона, де звернулася до поліції у пошуках роботи.

Вона сказала: "Отже, коли я вперше працювала над вбивством для поліції Г'юстона, це був жалюгідний схематичний ескіз, але я зрозуміла, що цей жалюгідний витвір мистецтва може зупинити вбивцю, який вбивав так само, як ледь не вбили мене. Я зупинила того, хто намагався це зробити в нашому Меморіальному парку. І я планувала більше ніколи цим не займатися, тому що цей ескіз був таким жахливим емоційно, але щойно я зрозуміла, що спіймала цього хлопця, я відчула, що мене зачепило. Ви стаєте залежними від упіймання злочинців, коли усвідомлюєте, що можете зловити їх за допомогою маленького малюнка, який зайняв менше години".

Лоїс переконана, що комп'ютерні програми зі штучним інтелектом ніколи не зможуть створити композиційний ескіз так, як це може зробити людина власною рукою. Вона каже, що точні ескізи покладаються на людську інтерпретацію.

"Я з'ясувала це науково, це факт", - каже вона. "Я дійсно намагалася, я маю на увазі, що протягом багатьох років я проходила всі тренінги за всіма програмами. Я дуже старалася".

Лоїс Гібсон / Фото: guinnessworldrecords.com

Лоїс каже, що їй навіть доводилося переробляти ескізи, які спочатку були зроблені комп'ютерними програмами, тому що їм не вдавалося притягнути злочинця до відповідальності.

"Це навіть близько не можливо, - каже вона, - тому що треба бути художником, як я. Але якщо ви художник, як я, і намагаєтеся зробити це на комп'ютері, ви думаєте: "Навіщо я це роблю, якщо я можу просто намалювати це швидше і простіше?".

Лоїс утримує свій рекорд вже близько 20 років, і кількість злочинців, яких вона допомогла посадити за ґрати, постійно зростає.

Вона працює від 1982 року і каже, що в цьому є певний хист, яким може володіти лише людина.

Лоїс працює з жертвами злочинів, коли вони перебувають у дуже емоційному стані і часто думають, що не пам'ятають, який вигляд мав їхній нападник. Вона використовує різні техніки, щоб заспокоїти і відволікти жертву, допомагаючи розблокувати спогади і створити фоторобот, достатній для ідентифікації нападника.

Лоїс Гібсон / Фото: guinnessworldrecords.com

Після того, як перший створений нею фоторобот показали в новинах, сусідка нападника здала його.

Говорячи про свій титул у Книзі рекордів Гіннеса, Лоїс сказала: "Світовий рекорд допоміг мені здобути легітимність мого ремесла, тому що я думаю, що багато людей не думають, що фотороботи можуть бути ефективними, а вони дуже ефективні, і це допомогло мені довести це".

Нагадаємо, 124-річний фермер із Перу заявив, що він найстаріший чоловік у світі. Нещодавно цей титул отримав 111-річний британець.

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