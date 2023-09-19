Художнику наказали повернути грант на суму 76 000 доларів після презентації свого "творіння" – фото

Данському художнику наказали повернути гроші, отримані на замовлення творів мистецтва для музею.

Про це пише The Guardian.

У минулому Єнс Хаанінг писав картини, у яких підкреслювалися влада, нерівність та гроші.

Ще 2021 року він отримав грант у розмірі 532 000 крон (76 256 доларів США) від Музею сучасного мистецтва Кунстен в Ольборзі на те, щоб він представив свій останній погляд на цю тему.

Він отримав 6000 євро (6 411 доларів США) у банкнотах для відтворення його попередніх робіт під назвою "Середній річний дохід у Данії" та "Середній річний дохід в Австрії" для спеціальної виставки під назвою "Work It Out ".

Єнс Хаанінг / Фото: Facebook

В обох цих роботах використовувалася фізична валюта, щоб показати скільки заробляють люди в Австрії та Данії.

Його грант також було додано до гонорару художника у розмірі 25 000 крон (3 853 долари США) за роботу. Втім, працівники музею були шоковані, коли вони відкрили "картини", а там були лише порожні рамки.

Як не дивно, Хаанінг назвав свій витвір "Візьми гроші та біжи".

Директор музею Лассе Андерссон розповів CBS: "Я був за кордоном, коли ящики були відкриті, але раптово отримав багато листів. Єнс відомий своїм концептуальним та активістським мистецтвом з гумористичним відтінком. І він дав нам це - але також і свого роду тривожний сигнал, оскільки тепер всі задаються питанням, куди пішли гроші?".

Художника, який надав музею два чистих полотна для проєкту "Бери гроші та біжи", зобов'язали повернути виплачені йому кошти / Фото: Kunsten Museum of Modern Art Aalborg

Музей вирішив виставити витвір мистецтва, хоча на ньому нічого не було, проте вирішив подати до суду, коли митець відмовився повернути гроші.

Єнс тоді сказав данському радіо: "Справа в тому, що я взяв у них гроші. Це не крадіжка. Це порушення договору, а порушення договору є частиною роботи. Я закликаю інших людей, які мають такі ж жахливі умови праці, як у мене, зробити те саме. Якщо вони сидять на якійсь лайновій роботі і їм не платять, і вони фактично просять платити гроші, щоби піти на роботу, тоді хапайте все, що можете, і переможете це".

Однак тепер Хеннінгу наказали повернути гроші, виділені на грант.

Єнс сказав, що йому, принаймні, все одно слід виплатити гонорар за ідею.

Нагадаємо, жінка, яка створила спінер, не заробила жодної копійки. Вона вигадала його ще 30 років тому.

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