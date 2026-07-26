Роботи зі скальпелем: гуманоїди вперше провели хірургічну операцію / © earth.com

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Гуманоїдні роботи вперше у світі успішно виконали хірургічні операції.

Результати дослідження вже опубліковані в авторитетному науковому журналі Earth.com.

Щороку мільйони людей чекають на операцію довше, ніж слід, тому що просто не вистачає кваліфікованих хірургів.

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Проблема виходить далеко за межі переповнених лікарень. Сільські громади, зони стихійних лих, військово-польові шпиталі та інші важкодоступні місця часто мають труднощі з наданням навіть базової хірургічної допомоги.

Дослідники, можливо, знайшли новий спосіб допомогти. У доклінічних дослідженнях два телекеровані гуманоїдні роботи успішно виконали дві різні операції.

Ця робота знаменує собою ранній, але важливий крок до використання роботів для допомоги хірургам і, одного разу, для виконання процедур під дистанційним керівництвом хірурга.

Команда інженерів та хірургів з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго працювала разом над проєктом.

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Під час однієї операції людиноподібний робот та людина-хірург, який виконував роль асистента, видалили жовчний міхур.

Під час іншої процедури два гуманоїдні роботи працювали разом, щоб виконати аналогічний тип операції на великому ссавці, який не є приматом.

Ці результати свідчать про те, що людиноподібні роботи можуть зрештою стати цінними членами хірургічних бригад, а не замінити лікарів-людей.

Інший вид роботів

Лікарні вже використовують роботизовані хірургічні системи для багатьох операцій, особливо малоінвазивних процедур.

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Ці системи дозволяють хірургам керувати роботизованими руками з великою точністю, сидячи за консоллю поруч. Людиноподібні роботи створені для ширшого кола завдань.

На відміну від традиційних хірургічних роботів, вони пересуваються по стандартній операційній, працюють зі стандартними хірургічними інструментами та виконують багато тих самих фізичних завдань, що й людина.

Створено для віддалених налаштувань

Дослідники вважають, що найбільша перевага людиноподібних роботів полягає не лише в тому, що вони можуть робити, а й у тому, де вони можуть це робити.

Оскільки вони менші та легші для транспортування, ці роботи зрештою можуть підтримувати операції в громадах з обмеженими медичними ресурсами.

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Вони також можуть бути корисними під час пошуково-рятувальних місій, на полях битв або навіть під час майбутніх космічних місій, де традиційне хірургічне обладнання буде важко встановити.

«Дистанційно керовані та автономні людиноподібні роботи мають реальний потенціал для розширення доступу до критично важливих операцій, до яких пацієнти інакше не мали б доступу. Це може допомогти подолати кризу охорони здоров’я не лише у Сполучених Штатах, а й у всьому світі», — сказав Майкл Іп з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

«Це дослідження показує, що людиноподібні роботи мають життєздатне майбутнє в галузі хірургії. Ви можете уявити собі використання цих роботів у віддалених громадах, де є проблеми з персоналом, або в суворих умовах, таких як пошуково-рятувальні операції, де потрібне масове розгортання польової медицини за короткий проміжок часу».

Помічник хірурга

Одна з проблем багатьох роботизованих систем полягає в тому, що вони вимагають від хірургів вивчення спеціалізованих елементів керування та робочих процесів.

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Дослідницька група оснастила робота Surgie адаптерами, які дозволили йому встановлювати стандартні хірургічні інструменти, що дозволило легко розмістити його в типовій операційній.

«Ми були здивовані тим, наскільки добре Surgie вписався в наш робочий простір та робочий процес», — сказав доктор Нікіта Тареджа з Медичної школи Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

За словами дослідників, керування гуманоїдним роботом також було природнішим, ніж деякими існуючими системами, особливо для людей без значної підготовки до роботи з цими системами.

Гуманоїдні роботи керувалися дистанційно хірургами, а не працювали самостійно.

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Цей підхід, відомий як телеоперація, дозволяє хірургу керувати кожним рухом, залишаючись на певній відстані від пацієнта.

Доктор Шанлей Лю з Медичної школи Каліфорнійського університету в Сан-Дієго сказав, що телекерований робот може виконувати процедури з таким самим рівнем точності, як і сучасні телекеровані хірургічні роботизовані системи.

«Це коштує набагато дешевше і займає набагато менше місця в операційній. Тому його легко розгорнути будь-де: від сільської місцевості до поля бою і навіть у космосі», — сказав Лю.

Технологія все ще має труднощі, які потрібно подолати. Під час операцій роботів довелося кілька разів перекалібрувати.

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Це зробило процедури набагато повільнішими, ніж операції, що виконуються за допомогою сучасних спеціалізованих хірургічних роботів.

Прискорення операцій

Дослідники також продовжують працювати над зменшенням латентності, тобто затримки між рухами руки хірурга та реакцією робота.

Швидший зв’язок стане особливо важливим, якщо хірурги проводитимуть операції за сотні або навіть тисячі км.

Команда зазначила, що ранні роботизовані лапароскопічні операції колись тривали до шести годин.

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Сьогодні хірурги часто можуть виконати ту саму процедуру приблизно за 30 хвилин, що свідчить про швидкий прогрес роботизованих технологій.

Оскільки роботи можуть ходити та виконувати багато повсякденних фізичних завдань, вони могли б передавати хірургічні інструменти лікарям, переміщувати обладнання або прибирати операційну після процедури.

«Одна з наших цілей — розробити автономного хірургічного асистента», — сказав Іп.

«Багато громад мають проблеми з достатнім штатом хірургічних бригад, а це означає, що пацієнти не отримують лікування. Наша мета — операційна майбутнього, де людиноподібні роботи та люди працюють пліч-о-пліч як єдина команда, щоб надавати процедури тим, хто їх потребує, як у традиційних лікарняних умовах, так і в нетрадиційних, польових медичних умовах. Це досягнення відображає силу об’єднання інженерів та хірургів-новаторів для вирішення значущих клінічних проблем у нашій навчально-дослідницькій лабораторії світового класу», — сказав доктор Раян Бродерік із Медичної школи Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

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