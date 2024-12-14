Хвора дитина померла на руках у мами, дивлячись на феєрверк: щемлива історія та фото

Після операції на серці у п'ятимісячному віці лікарі порадили подружжю припинити подальше лікування дитини.
Вірусне відео 16-місячного хлопчика в Китаї, який трагічно помер на руках у матері під час спостерігання феєрверків, зачепило серця мільйонів користувачів Інтернету. Хлопчик помер внаслідок дефекту міжшлуночкової перегородки.
Про це пише SCMP.
На відеозаписі з камери спостереження, зробленому 29 листопада, видно, як мама пригортає дитину до грудей, коли вони спостерігають за феєрверком перед своїм будинком, а батько хлопчика стоїть поруч.
Протягом усього відео видно, як мама постійно витирає сльози, в той час як батько наближається, щоб ніжно поцілувати дитину в обличчя.
Батько на прізвище Лю, який живе в місті Гуйян, розповів, що того вечора вони відчули, що їхня дитина наближається до кінця свого життя після тривалої боротьби з хворобою серця.
"Хтось випадково запустив феєрверк біля нашого будинку, і моя дружина вивела дитину подивитися на нього", - розповів він. "Коли феєрверк закінчився, мій син також покинув нас".
Лю пояснив, що одразу після народження у дитини була діагностована сильна жовтяниця, а у віці трьох місяців малюка госпіталізували з пневмонією, під час якої лікарі виявили ваду серця.
У п'ять місяців хлопчикові зробили операцію на серці, але через три дні після операції його серце раптово зупинилося. Лікарям вдалося його реанімувати, і він провів місяць у відділенні інтенсивної терапії.
Після виписки лікарі порадили подружжю припинити подальше лікування.
"Лікарі повідомили нам, що в його серці є декілька отворів, і що додаткові операції будуть марними", - сказав батько, висловлюючи страждання, які пережила його дитина. "Ми розбиті горем. У нас не залишилося жодної надії. Якби була якась можливість вилікувати стан мого хлопчика, ми б неодмінно звернулися за подальшою медичною допомогою".
Ця історія розчулила користувачів Мережі:
- Відколи я стала матір'ю, у мене навертаються сльози, коли я чую подібні історії про маленьких дітей
- Спочивай з миром, маленький. Нехай тобі не буде боляче на небесах
- Дитина повинна йти туди, де не буде страждань. Мама не повинна занадто сильно звинувачувати себе. Любіть себе і буде надія на майбутнє
Нагадаємо, наречена одягла весільну сукню на похорон коханого, який загинув за тиждень до весілля. Його поховали у весільному костюмі.
Читайте також: