Хвора дитина померла на руках у мами, дивлячись на феєрверк: щемлива історія та фото

Після операції на серці у п'ятимісячному віці лікарі порадили подружжю припинити подальше лікування дитини.

Вірусне відео 16-місячного хлопчика в Китаї, який трагічно помер на руках у матері під час спостерігання феєрверків, зачепило серця мільйонів користувачів Інтернету. Хлопчик помер внаслідок дефекту міжшлуночкової перегородки.

Про це пише SCMP.

На відеозаписі з камери спостереження, зробленому 29 листопада, видно, як мама пригортає дитину до грудей, коли вони спостерігають за феєрверком перед своїм будинком, а батько хлопчика стоїть поруч.

Протягом усього відео видно, як мама постійно витирає сльози, в той час як батько наближається, щоб ніжно поцілувати дитину в обличчя.

Дитина померла на руках у мами, дивлячись на феєрверк / Фото: скриншот з відео

Батько на прізвище Лю, який живе в місті Гуйян, розповів, що того вечора вони відчули, що їхня дитина наближається до кінця свого життя після тривалої боротьби з хворобою серця.

"Хтось випадково запустив феєрверк біля нашого будинку, і моя дружина вивела дитину подивитися на нього", - розповів він. "Коли феєрверк закінчився, мій син також покинув нас".

Лю пояснив, що одразу після народження у дитини була діагностована сильна жовтяниця, а у віці трьох місяців малюка госпіталізували з пневмонією, під час якої лікарі виявили ваду серця.

У п'ять місяців хлопчикові зробили операцію на серці, але через три дні після операції його серце раптово зупинилося. Лікарям вдалося його реанімувати, і він провів місяць у відділенні інтенсивної терапії.

Після виписки лікарі порадили подружжю припинити подальше лікування.

"Лікарі повідомили нам, що в його серці є декілька отворів, і що додаткові операції будуть марними", - сказав батько, висловлюючи страждання, які пережила його дитина. "Ми розбиті горем. У нас не залишилося жодної надії. Якби була якась можливість вилікувати стан мого хлопчика, ми б неодмінно звернулися за подальшою медичною допомогою".

Ця історія розчулила користувачів Мережі:

Відколи я стала матір'ю, у мене навертаються сльози, коли я чую подібні історії про маленьких дітей

Спочивай з миром, маленький. Нехай тобі не буде боляче на небесах

Дитина повинна йти туди, де не буде страждань. Мама не повинна занадто сильно звинувачувати себе. Любіть себе і буде надія на майбутнє

Нагадаємо, наречена одягла весільну сукню на похорон коханого, який загинув за тиждень до весілля. Його поховали у весільному костюмі.

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