Хвора на рак жінка заробляла на лікування, продаючи сексуальні знімки з лікарняного ліжка – фото

Жінка, яка мало не померла від раку, розповіла, як вона заробила 15 тисяч фунтів стерлінгів на лікарняному ліжку.

Про це пише Daily Star.

Валентині, якій зараз 20 років, 2021-го поставили діагноз "гострий мієлоїдний лейкоз" — рак крові та кісткового мозку.

Після впадання в кому жінка з Брайтона, Велика Британія, не могла рухатися та говорити і декілька місяців проходила хіміотерапію.

Валентина під час лікування

Оскільки через хворобу вона не могла нормально працювати, вона не мала доходу, на який можна було б розраховувати. Валентина мала план Б. "Побавившись" секс-роботою від 18 років, дівчина зрозуміла, що може заробляти гроші просто на лікарняному ліжку, продаючи сексуальні знімки. Вона робила це щоразу, коли в неї були перерви у стаціонарній хіміотерапії.

Раз на тиждень вона проводила відпочиваючи, витрачаючи свою невелику енергію на створення пікантного контенту. Валентина, яка назвала себе на честь однієї з медсестер, які проводили хіміотерапію, зараз перебуває на стадії ремісії. Вона стверджує, що заробляє тисячі щомісяця і тепер здобула "можливості" завдяки своїй роботі.

Модель OnlyFans Mistress Valentina

"Я не досягла успіху в індустрії доти, доки не захворіла, коли я правильно запустила OnlyFans і почала створювати контент. Я завжди цікавилася цією областю [секс-роботою], але протягом дуже довгого часу я погано почувалася. Насправді мені поставили діагноз, тому що я впала у кому, я прокинулася після коми і дізналася, що у мене рак. Я не могла говорити, не могла рухатись – я нічого не могла. Щойно я змогла сісти за ноутбук, мені довелося навчитися користуватися ним, я запустила OnlyFans під ім'ям однієї з моїх медсестер. Тому я перейменувалася на "Валентину", яка була однією з моїх медсестер у хіміотерапії. Вона дуже надихала, вона була байкеркою, дуже незалежною. Вона відіграла вирішальну роль у моєму одужанні, очевидно, мені сподобалося це ім'я, але воно здавалося справді потужним і символічним. До того, як мені поставили діагноз, я нічого не робила по роботі, тому що була дуже хвора, але OnlyFans як би принесла мені стабільний дохід, який допоміг мені підтримати мене в дуже тяжкий з фінансової точки зору час. У мене було шість місяців стаціонарної хіміотерапії – і доки я проходила її, я створювала контент під час коротких перерв", - поділилася вона.

Модель OnlyFans Mistress Valentina

Вона масово створювала розпусний контент і дражнила непристойними дописами, доки перебувала у лікарні. За час стаціонарного лікування їй вдалося заробити 15 000 фунтів стерлінгів – у середньому 2500 фунтів стерлінгів на місяць.

Татуйована модель навіть використовувала свою нову безволосу зовнішність у своїх інтересах і виявила "творчий підхід", одягнувши перуки та зробивши сміливий макіяж.

Модель OnlyFans Mistress Valentina

Через два роки Валентина, як стверджується, заробляє 6 000–10 000 фунтів стерлінгів на місяць за допомогою OnlyFans та веб-камери.

Однак, якщо вона знову захворіє, Валентина знає, що її шанувальники будуть поруч, щоб підтримати її фінансово – і підтримати її настрій своїм загальним "чорним" почуттям гумору.

Нагадаємо, незнайомець зробив татуювання з ім'ям жінки в обмін на довічну передплату на її OnlyFans. Вони познайомилися за 20 хв до сеансу.

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