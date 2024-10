Хвора на рік жінка стала мамою завдяки подрузі, яка виносила її дитину – фото, подробиці

Жінка, яку рак позбавив можливості зачати дитину, тепер має сім'ю своєї мрії — все завдяки її найкращій подрузі.

Емі Кроньє завжди хотіла стати мамою. Світ 33-річної жінки перекинувся з ніг на голову, коли лікарі діагностували рак грудей невдовзі після того, як вона вийшла заміж за свого чоловіка Роше, якому 35 років.

Після проходження променевої та хіміотерапії їй дали довідку про повне одужання, але плановий огляд через рік показав, що рак повернувся та поширився на її кістки. Потім був наступний удар. У рамках її лікування медики призначили Емі гормональні препарати, через що вона не зможе завагітніти.

"Я плакала багато ночей", - розповіла вона виданню. "Рак поширився на мої кістки, і лікарі призначили мені гормональні препарати. Я відчувала, що всі наші плани впали".

Ще залишалася надія — Емі заморозила свої ембріони перед першим сеансом хіміотерапії та могла використовувати їх із сурогатною матір'ю. Саме тоді їхня подруга, 31-річна Карла Стенекамп, вирішила втрутитися та запропонувала свою допомогу.

Жінка виносила дитину для своєї подруги / Фото: Jam Press

"Мені не довелося двічі думати", - розповіла Карла, яка сама є мамою двох хлопчиків. "Я відчувала, що Господь направив мене на цей шлях, і бути матір'ю це чудово. Я хотіла подарувати цей подарунок своїй подрузі".

Емі та Карла / Фото: Jam Press

9 червня вона народила хлопчика, якого назвали Джеком Брюсом.

Жінка виносила дитину для своєї подруги / Фото: Jam Press

Емі з Південної Африки, яка залишилася в сльозах від такої люб'язної пропозиції, додала: "Я була приголомшена. Було чудово дізнатися, що моя подруга готова пожертвувати багатьом заради мене".

Карлу оглянув гінеколог, і обидві пари пройшли юридичні процедури, які зайняли декілька тижнів. Вона почала робити щоденні ін'єкції гормонів, щоб підготувати своє тіло, і в жовтні 2023 року ембріон був імплантований.

Жінка виносила дитину для своєї подруги / Фото: Jam Press

Карла також пояснила своїм синам, чотирирічному Лохнеру та дворічному Стейну, що вона дозволить дитині тітки Емі рости у неї в животі.

ЕКЗ минуло успішно з першої спроби. Емі була з Карлою, коли вона робила домашній тест на вагітність і побачила, як паличка посиніла.

День, коли народився Джек, це день, який вони обидві пам'ятатимуть вічно. Карла поділилася: "Я зробила б це знову, просто щоб пережити цей момент. Радість і недовіра на обличчях Емі та Роше були невимовними".

Джек / Фото: Jam Press

Емі відчуває, що вони з Карлою не подруги, а сестри. Попри те, що вона все ще бореться з раком, вона зберігає оптимізм щодо свого майбутнього. Вона додала: "Це був такий особливий момент для нас обох. Бачити це маленьке тіло і знати, що ти здолала великі перешкоди і можеш називати себе матір'ю завдяки своїй подрузі... це дорогоцінно. У нас із Карлою абсолютно унікальна дружба. Можна сказати, що ми більше не подруги, тепер ми сестри. Це було моє найбільше бажання стати матір'ю. Я не думала, що це можливо, але Карла зробила це реальністю. Ми завжди будемо у житті одна одної. Я дуже вдячна їй за те, що вона зробила".

Емі з чоловіком та сином / Фото: Jam Press

