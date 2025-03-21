Хвора жінка виявила, що п'ять років пила стічні води через помилку

У Китаї жінка, яка тривалий час хворіла, випадково з'ясувала, у чому причина. Як виявилося, вона протягом п'яти років пила стічні води після переплутування труб.

Про це повідомляє NTK.

Жінка на ім'я Лю викликала до себе додому техніка, щоб встановити очищувач, який вона придбала 2020 року. Нещодавно вона купила тестер якості, щоб перевіряти воду з очищувача, бо хотіла тримати рибок.

Водопровідна вода в її районі має загальний вміст розчинених твердих речовин 321 мг/л. Компанія, яка виробляє очищувач, стверджує, що вода з машини повинна мати значення TDS 24 мг/л. Але Лю була нажахана, коли тестер показав 607 мг/л.

Вона викликала майстра, який виявив, що попередній майстер неправильно з'єднав дві труби. Виявилося, що чиста вода з машини викидалася, а вона пила стічні води.

Лю була спантеличена своїми численними проблемами зі здоров'ям, адже вона вела здоровий спосіб життя. Візит до лікарні місяць тому підтвердив, що у неї було легке пошкодження печінки. А близько пів року тому її менструальний цикл став нерегулярним.

Мешканка Шанхаю поділилася: "Не дивно, що останніми роками я так часто страждала на діарею і мала аномальні результати аналізів. Я ніколи не підозрювала, що проблема може бути в джерелі води".

Як повідомляється, компанія, яка виробляє очищувач, запропонувала їй відшкодувати суму, яку вона заплатила за машину. Однак вона відмовилася від цієї мізерної пропозиції.

Зараз вона шукає медичні докази того, що її недуги були безпосередньо спричинені водопровідною плутаниною.

Нагадаємо, фермер шість тижнів ходив із банкою з хімікатом у сідницях. Чоловік раніше вже потрапляв до лікарні із каменем в анусі.

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