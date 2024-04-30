Хворий на рак чоловік зірвав джекпот у 1,3 мільярда доларів – фото, подробиці

У США іммігрант, який вісім років бореться з раком, виграв джекпот лотереї у розмірі 1,3 мільярда доларів.

Про це пише Metro.

Ченг "Чарлі" Саефан, 46-річний уродженець Лаосу, купив виграшний квиток у Портленді, де він живе, на початку квітня.

"Я молився Богу, щоб він допоміг мені. Мої діти ще малі, а я вже не такий здоровий", - сказав Саефан, який минулого тижня пройшов курс хіміотерапії. "Я вдячний за лотерею і за те, що я був благословенний.Я можу забезпечити свою сім'ю і своє здоров'я... Моє життя змінилося. Тепер я можу благословити свою сім'ю і найняти для себе хорошого лікаря".

Ченг Саефан / Фото: AP

Ченг, який живе в Портленді вже 30 років, купив 20 квитків на розіграш, покладаючись на віру і удачу. Він і його дружина, 37-річна Дуанпен Саефан, розділять гроші зі своєю подругою Лайзою Чао, тому що вона пожертвувала 100 доларів на квитки.

"Я запитав: "Лайзо, де ти?", а вона відповіла: "Я йду на роботу". Я відповів: "Тобі більше не треба йти", - пригадав чоловік.

Ченг Саефан / Фото: AP

Приз буде розділений: 50% отримає сім'я Саефан, а 50% - Чао. Вони обрали одноразову суму в розмірі 422 309 193,97 після сплати податків.

Ченг сказав, що спершу планує купити будинок в Орегоні. Також він продовжить грати у лотерею: "Можливо, мені знову пощастить".

Нагадаємо, переселенці з Луганщини виграли великий приз у лотерею. 13 стало щасливим числом для родини.

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