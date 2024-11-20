Хворий собака два роки прожив на могилі господарки: щемлива історія зі щасливим кінцем (фото)

У Китаї хворий собака два роки після смерті господарки жив біля її могили, а потім зустрів небайдужого чоловіка, який вилікував хворобу і піклується про нього.

Про це повідомляє SCMP.

Китайський інфлюєнсер і власник центру допомоги безпритульним собакам у східній провінції Цзянсі 5 листопада опублікував відео про відданого пса, яке зібрало десятки тисяч лайків і безліч коментарів.

Він виявив тварину з серйозним шкірним захворюванням і скаліченою лапою 2022 року. Місцеві розповіли, що пес складав компанію своїй господині після того, як та померла 2020-го. Дехто намагався забрати додому чотирилапого, але він знову і знову повертався до могили. Тварина зробила могилу на пагорбі своїм домом і час від часу спускалася до села, щоб знайти їжу.

Чоловік врятував собаку, який два роки жив на могилі господарки / Фото: 163.com

Коли чоловік простягнув руку, щоб доторкнутися до нього, собака здався слухняним. Він з'їв всі сосиски, якими він його нагодував. Інфлюєнсер забрав тварину до свого рятувального центру, щоб вилікувати її шкірну хворобу. Перед від'їздом він пообіцяв померлій попередній власниці, що буде часто привозити собаку до неї. Він назвав собаку Чжунбао, що в перекладі означає "відданий малюк".

Через два місяці після того, як він врятував Чжунбао, у нього стався рецидив шкірної хвороби, тому він доправив його на лікування до лікарні в Шанхаї. Ще через два місяці пес був повністю вилікуваний.

Чоловік врятував собаку, який два роки жив на могилі господарки / Фото: 163.com

На останньому відео, яке він опублікував в Інтернеті, Чжунбао має здоровий вигляд, з довгою і гладкою шерстю. Багато хто сказав, що тварина перетворилася на "абсолютно нового собаку".

Інфлюєнсер дотримався своєї обіцянки і багато разів возив Чжунбао на могилу її попередньої власниці.

Чоловік врятував собаку, який два роки жив на могилі господарки / Фото: 163.com

"Я був зворушений до сліз відданістю Чжунбао своїй господарці", - сказав один юзер. "Собака – справді найкращий друг людини", - поділився інший. А третій написав: "Добре, що Чжунбао зустрів добросердого чоловіка, який продовжив піклуватися про нього від імені його попереднього власника".

Нагадаємо, у Великій Британії ветеринар наклав на себе руки через велику кількість евтаназії домашніх тварин. Він ввів собі препарат, призначений для тварин.

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