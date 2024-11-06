Хворого чоловіка привезли до банку на лікарняному ліжку, щоб зняти його гроші – відео

Тяжкохворого китайця сім'я заштовхала до відділення місцевого банку на лікарняному ліжку, щоб підтвердити його особу для здійснення грошового переказу.

Про це повідомляє Oddity Central.

На відео, яке облетіло китайські соціальні мережі, видно, як жінка намагається заштовхати чоловіка на лікарняному ліжку до відділення банку в провінції Шаньдун після того, як їй сказали, що єдиний спосіб отримати доступ до його рахунку – це особисто підтвердити особу. Попри пояснення менеджера банку, що власник рахунку був госпіталізований через серйозні проблеми зі здоров'ям, родині сказали, що єдиний спосіб отримати доступ до рахунку – це прийти туди особисто. Чоловік був настільки хворий, що не міг самостійно пересуватися, але навіть докази його госпіталізації не змогли переконати співробітників банку, тому їм не залишалося нічого іншого, окрім як вигадати спосіб привезти його для підтвердження особи.

У Шаньдунському банку родині повідомили, що вони можуть привезти власника рахунку на швидкій допомозі, але в лікарні чітко сказали, що їхні швидкі доступні лише для екстрених випадків, пов'язаних зі здоров'ям, і вони, звичайно, не могли дозволити собі приватну швидку допомогу, тому єдиним доступним рішенням було просто штовхати лікарняне ліжко, на якому він лежав, аж до банку.

Як повідомляється, родичам хворого були потрібні гроші, щоб оплатити його лікування, але за іронією долі, єдиним способом отримати ці гроші було поставити під загрозу його життя, винісши його з лікарні. Молода жінка, ймовірно, дочка літнього чоловіка, намагається підштовхнути лікарняне ліжко до стійки банківського клерка, намагаючись при цьому нікого не зачепити.

Ця подія спричинила бурхливу дискусію в Інтернеті, більшість користувачів соціальних мереж стверджували, що банк міг би зробити виняток на підставі доказів госпіталізації, наданих родиною чоловіка, а інші називали ганьбою для китайського суспільства те, що такі речі можуть відбуватися без жодних наслідків.

Нагадаємо, у травні у Ріо-де-Жанейро клієнтка померла у тому ж банку, до якого жінка принесла мертвого дядька, щоб взяти кредит.

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