Несподівана акція: батьки виставили для оренди кімнати загиблих у ДТП дітей

Кімнати в оренду не здають, їх просто розмістили на Booking.com.

У Бельгії напередодні свят батьки, чиї діти загинули в ДТП, виставили для оренди їхні кімнати, у яких нічого не змінилось від того трагічного дня.

Про це повідомляє lbbonline.com.

Асоціація "Батьки жертв ДТП" виставили для оренди на сайті Booking.com декілька кімнат їхніх дітей. Таким чином люди хочуть закликати водіїв дотримуватись правил дорожнього руху та обережно поводитись за кермом.

Фото: lbbonline.com

Креативний директор агентства Happiness Brussels, яке займалось втіленням та розробкою ідеї, Філіп Фасс розповів, що насправді ці кімнати не можна взяти в оренду, оскільки вони і досі в тому самому вигляді, як це було в день загибелі дитини.

"Коли батьки втрачають дітей в ДТП, то вони зазвичай залишають їхні кімнати в такому самому вигляді, як це було в ті трагічні дні. Незмінність інтер'єру дає змогу відчути присутність присутність їхніх дітей", - каже Філіп Фасс.

Фото: lbbonline.com

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