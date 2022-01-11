Несподівана акція: батьки виставили для оренди кімнати загиблих у ДТП дітей

Кімнати в оренду не здають, їх просто розмістили на Booking.com.
У Бельгії напередодні свят батьки, чиї діти загинули в ДТП, виставили для оренди їхні кімнати, у яких нічого не змінилось від того трагічного дня.
Про це повідомляє lbbonline.com.
Асоціація "Батьки жертв ДТП" виставили для оренди на сайті Booking.com декілька кімнат їхніх дітей. Таким чином люди хочуть закликати водіїв дотримуватись правил дорожнього руху та обережно поводитись за кермом.
Креативний директор агентства Happiness Brussels, яке займалось втіленням та розробкою ідеї, Філіп Фасс розповів, що насправді ці кімнати не можна взяти в оренду, оскільки вони і досі в тому самому вигляді, як це було в день загибелі дитини.
"Коли батьки втрачають дітей в ДТП, то вони зазвичай залишають їхні кімнати в такому самому вигляді, як це було в ті трагічні дні. Незмінність інтер'єру дає змогу відчути присутність присутність їхніх дітей", - каже Філіп Фасс.
Читайте також:
- "Була завжди привітна і добра": у моторошній ДТП у Мелітополі разом з чоловіком загинула юристка Центру БВПД
- Збив маму з дитиною і втік: у Кривому Розі судитимуть водія вантажівки, який скоїв смертельну ДТП
- 7-річний хлопчик став сиротою: у Запорізькій області в моторошній ДТП загинули поліцейський та його дружина