- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 550
- Час на прочитання
- 2 хв
"І це мине": 107-річна жінка поділилася мудрим секретом довголіття
Мілдред Барон пережила дві світові війни, Велику депресію та пандемію завдяки своєму мудрому ставленню до складних життєвих обставин.
Мілдред Барон, яка мешкає у Фріхолді, штат Нью-Джерсі, відсвяткувала свій 107-й день народження у червні. За її словами, секрет довгого та щасливого життя полягає у позитивному мисленні та спокійному ставленні до негараздів.
Про це повідомляє People.
Секрет довголіття: «І це мине»
Головний життєвий принцип Мілдред — не перейматися через будь-які життєві обставини, адже вони так чи інакше минають.
«Будьте дуже спокійні, будьте миролюбними та прийміть мою приказку: „І це мине“», — сказала вона в інтерв’ю журналістам.
Цей підхід допоміг їй пережити чимало викликів, серед яких Велика депресія, Друга світова війна та пандемія COVID-19.
Вона розповідає, що під час Великої депресії її сім’я з п’яти людей виживала завдяки одному мішку картоплі. А у 40-х роках жінка була свідком того, як всіх знайомих чоловіків призивали на війну.
«Але, як я вже сказала, це теж минуло», — зазначає вона.
Під час Другої світової війни Мілдред влаштувалася працювати бухгалтеркою і залишалася на цій посаді 42 роки, аж до виходу на пенсію.
Життя, повне радості
Сьогодні Мілдред Барон веде насичене життя. Вона любить гостру їжу, створює 3D-малюнки та відвідує коктейльні вечірки з друзями.
Її 80-річна донька Бонні Грінштейн описує матір як «розумну та талановиту художницю, яка знає, що відбувається у світі». За словами виконавчого директора будинку для літніх людей, де мешкає Мілдред, вона завжди «душа компанії» і «чудова сусідка».
На запитання про свої надії на майбутнє жінка відповіла, що хотіла б «побачити мир у всьому світі».
«Я не думаю, що побачу це, але сподіваюся, що колись це станеться», — підсумувала вона.
Нагадаємо, 103-річна довгожителька з Великої Британії розповіла, як прожити понад сто років. Вона назвала дві прості складові довголіття, які здивують.