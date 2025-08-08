ТСН у соціальних мережах

"І це мине": 107-річна жінка поділилася мудрим секретом довголіття

Мілдред Барон пережила дві світові війни, Велику депресію та пандемію завдяки своєму мудрому ставленню до складних життєвих обставин.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Секрет довголіття

Головний секрет Мілдред — не перейматися через негаразди

Мілдред Барон, яка мешкає у Фріхолді, штат Нью-Джерсі, відсвяткувала свій 107-й день народження у червні. За її словами, секрет довгого та щасливого життя полягає у позитивному мисленні та спокійному ставленні до негараздів.

Про це повідомляє People.

Секрет довголіття: «І це мине»

Головний життєвий принцип Мілдред — не перейматися через будь-які життєві обставини, адже вони так чи інакше минають.

«Будьте дуже спокійні, будьте миролюбними та прийміть мою приказку: „І це мине“», — сказала вона в інтерв’ю журналістам.

Цей підхід допоміг їй пережити чимало викликів, серед яких Велика депресія, Друга світова війна та пандемія COVID-19.

Вона розповідає, що під час Великої депресії її сім’я з п’яти людей виживала завдяки одному мішку картоплі. А у 40-х роках жінка була свідком того, як всіх знайомих чоловіків призивали на війну.

«Але, як я вже сказала, це теж минуло», — зазначає вона.

Під час Другої світової війни Мілдред влаштувалася працювати бухгалтеркою і залишалася на цій посаді 42 роки, аж до виходу на пенсію.

Життя, повне радості

Сьогодні Мілдред Барон веде насичене життя. Вона любить гостру їжу, створює 3D-малюнки та відвідує коктейльні вечірки з друзями.

Її 80-річна донька Бонні Грінштейн описує матір як «розумну та талановиту художницю, яка знає, що відбувається у світі». За словами виконавчого директора будинку для літніх людей, де мешкає Мілдред, вона завжди «душа компанії» і «чудова сусідка».

На запитання про свої надії на майбутнє жінка відповіла, що хотіла б «побачити мир у всьому світі».

«Я не думаю, що побачу це, але сподіваюся, що колись це станеться», — підсумувала вона.

Нагадаємо, 103-річна довгожителька з Великої Британії розповіла, як прожити понад сто років. Вона назвала дві прості складові довголіття, які здивують.

